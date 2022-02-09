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耍帥戴帽超NG！拜月老必知5大眉角　「這舉動」吹散姻緣

▲全台Top 6人氣月老廟曝光，熱議拜月老必知的5大眉角，不可戴帽、穿著太暴露去拜拜；注意雨傘不入廟，喝福圓茶結緣的時候不要為了吹涼，而把「緣分吹散」了。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）
▲全台Top 6人氣月老廟曝光，熱議拜月老必知的5大眉角，不可戴帽、穿著太暴露去拜拜；注意雨傘不入廟，喝福圓茶結緣的時候不要為了吹涼，而把「緣分吹散」了。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-09 16:30:38

情人節為大家曝光全台Top 6人氣月老廟，但是想要順利脫單穩交，除了找對神明之外，拜對方法也很重要，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤將近一年的「月老」話題網路聲量表現時，也發現了「拜月老的注意事項」在網路上蔚為話題，進而也為大家曝光備受熱議的拜月老必知5大眉角，男生切記不要為了耍帥戴帽去拜拜、女生也不宜穿著太暴露。更要謹慎雨傘不入廟，喝福圓茶結緣的時候不要為了吹涼，而把「緣分吹散」了。

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▲拜月老5大注意事項網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）
▲拜月老5大注意事項網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）
在網路討論「拜月老的注意事項」的話題中，服裝要整潔的相關資訊最引起網友熱議，很多民眾都提到參拜月老時，服裝儀容一定要乾淨整潔，符合虔誠恭敬的心，「別穿太暴露」等，認為服儀端莊才能展現自己想求姻緣的誠意，而且穿著若太邋遢，的確也比較不易受青睞啊！

尤其很多人表示「別戴著帽子、太陽眼鏡，不然對神明十分不敬」，這些打扮配件雖然有型好看，但也有怕月老因此會看不清楚你，影響了姻緣配對一說。

而月老爺爺喜歡吃甜，幾乎是大家耳熟能詳的事，建議拜月老的供品首選甜食，不只是甜月老的嘴，請祂多多幫忙說好話，也寓意祈求一份甜蜜的感情。

有網友分享「之前帶過產季水果，一次就有杯（聖筊）了」的經驗；甜軟的麻糬不僅是國民零嘴，也讓部分民眾覺得可以黏著有緣人；還有人熱心提醒「記得供品要雙數喔」，雙雙對對不僅吉利，也才能更快認識到適合的對象。

另外，擁有甜蜜諧音的紅棗，被認為有「姻緣早成」的意思，而枸杞則有「顧好自己」的台語諧音，不只幫女孩們「招良緣」，兩者一起煮成紅棗枸杞茶，也是補氣血、改善氣色的良方。

拜拜基本禮儀插香用左手，也是不少人提醒的注意事項。而拜完月老最重要的就是求得一條紅線，但這紅線別亂求，民眾認為萬事都有月老的旨意，強求或請人代求等都不適合。如果一直求無聖筊的人，也別太氣餒，或許只是緣分未到。

求感情、求姻緣的人最怕「散」，因此，雨傘不入廟因為發音與「散」接近，被許多網友提醒應避免帶傘入廟參拜，擔心大家因此「緣分散開」，也有人是認為帶傘容易打擾、影響到其他參拜的民眾。

有些廟宇會供應平安福圓茶，像是到台北霞海城隍廟求緣時，不少人都會拜完喝上一杯再回家，也有此時千萬不能吹涼熱茶，會有把「緣分吹散」的顧慮。


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