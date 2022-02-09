日本福島食品解禁　鄭文燦：以透明科學方法處理食品開放

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鄭文燦表示，桃園市過去幾年輻射污染食品的稽查，包括水產、豆類、米麥或是食用油脂等等都做了稽查。108年稽查了40件、109年稽查了60件、110年稽查了45件一共是145件，包括像錪131、銫134和銫137，這些人工核種都做了檢查，3年內並沒有檢測出有輻射污染的食品。
鄭文燦強調，除了衛生局對食品進行快篩之外，復驗也可送到中央指定的實驗室，有桃園的能研究所、陽明清大的實驗室和台電的放射實驗室，還有隔壁新北市衛生局的實驗室都可以做復驗，如果有必要，桃園市也會增設更多的這個儀器設備。鄭文燦說，以前是每月的稽查數量一年大概40到60件之間，目前稽查計畫會提升到，日本的食品會到達每月800件，市售食品的標示也會做標示稽查。
鄭文燦表示，標示稽查是每月800件，抽驗是每年會增加到800件左右，現在大概一年大概40件。一年要增加到800件，大約是20倍。同時會把結果公告在桃食安心資訊平台，範圍會包括桃園的超市賣場，或是日本食品的專賣店或藥妝店者是日本料理店或一些網購的業者。
鄭文燦表示，為食安把關，會以透明科學的方法來處理食品開放的問題。未來如果要擴大查驗，桃園目前人力也是6都裡面比較多的，如果需要再增加新的設備，也請衛生局跟核能研究所、台電、陽明交通大學等等多多合作。