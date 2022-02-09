全聯結帳店員抖「新功能」！婆媽一聽狂讚：連錢都免拿了

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貼文一出，網友紛紛回應「沒辦會員都聽一聽而已，是有什麼差別？」、「員工很為難，之前有人抱怨收銀沒做提醒動作，問與不問還真難」、「就是SOP啊，有會員的結帳就是會問看看」、「那是店員的工作SOP，所以他們會固定詢問一樣的問題」、「問這個還好吧，不要一直問要不要喝咖啡就好XD」。
另外，也有不少婆媽分享經驗「拜託，這超方便的，零錢細菌超多，大包小包的直接儲值進去下次還能扣款，超貼心」、「其實零錢上有不少細菌，如果可以都不要接觸到就減少感染，而且也不用找錢耽誤後面」、「還好吧，我也會把找零的存進去啊，存到不知道多少，下次要買的時候就扣掉，完全不用拿錢出來」、「大包小包了還要拿零錢多麻煩，店員一問我就說好，積少成多，有時候去買累積到零錢超多直接免付錢，超爽」、「我覺得這舉動很貼心耶！對於急性子的我來說，不用找零，東西小孩拎著就走，超級方便」。
事實上，這項政策全聯在2019年就已經推出，即是民眾若是有會員的話，用現金或者商品禮券購買東西時，找回來的零錢可以直接存進會員卡內，而現今會員都以PXpay操作為主，因此現在店員結帳都會詢問「找零是否需要存到PXpay？」提供給顧客自己做選擇，屬於工作SOP的一個環節，如果認為不需要，民眾依舊可以找回零錢。（編輯：張嘉哲）