COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全聯結帳店員抖「新功能」！婆媽一聽狂讚：連錢都免拿了

▲全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。（圖/讀者提供）
▲全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 14:34:23

全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地，不過長期以來，結帳的拖宕的問題除了客人拿錢緩慢、多種促銷咖啡等等都時有所聞。而近日，就有網友意外發現在全聯結帳時，店員都會隨口提及「零錢處理方法」，讓不少婆媽直呼「會不會太方便，這個很貼心」，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「可以接受全聯不給報電話來累積會員點數，但請不要結帳時一直問我要不要把找零的錢儲值到PXpay，我想要的就是拿到零錢好嗎？」

▲全聯的app「PXPay」行動支付。（示意圖非當事人／全聯提供）
▲網友透露自己逛全聯結帳時，店員都會詢問是否將「找零的錢存進PXpay」。（示意圖非當事人／全聯提供）
貼文一出，網友紛紛回應「沒辦會員都聽一聽而已，是有什麼差別？」、「員工很為難，之前有人抱怨收銀沒做提醒動作，問與不問還真難」、「就是SOP啊，有會員的結帳就是會問看看」、「那是店員的工作SOP，所以他們會固定詢問一樣的問題」、「問這個還好吧，不要一直問要不要喝咖啡就好XD」。

另外，也有不少婆媽分享經驗「拜託，這超方便的，零錢細菌超多，大包小包的直接儲值進去下次還能扣款，超貼心」、「其實零錢上有不少細菌，如果可以都不要接觸到就減少感染，而且也不用找錢耽誤後面」、「還好吧，我也會把找零的存進去啊，存到不知道多少，下次要買的時候就扣掉，完全不用拿錢出來」、「大包小包了還要拿零錢多麻煩，店員一問我就說好，積少成多，有時候去買累積到零錢超多直接免付錢，超爽」、「我覺得這舉動很貼心耶！對於急性子的我來說，不用找零，東西小孩拎著就走，超級方便」。

事實上，這項政策全聯在2019年就已經推出，即是民眾若是有會員的話，用現金或者商品禮券購買東西時，找回來的零錢可以直接存進會員卡內，而現今會員都以PXpay操作為主，因此現在店員結帳都會詢問「找零是否需要存到PXpay？」提供給顧客自己做選擇，屬於工作SOP的一個環節，如果認為不需要，民眾依舊可以找回零錢。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀