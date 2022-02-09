春節吃太好變「厚片人」　醫訂「鏟肉」計畫

林姓高一男每餐得吃一碗公(約3碗白飯)才有飽足感，家長原以為是發育期不以為意，不料體重一路逼近破百大關，抽血檢查更發現肝指數超標，原本春節前打算要多運動，但年節吃太好，回診時體重不降反增，經超音波檢查診斷為「非酒精性脂肪肝」，醫師只得訂定「鏟肉」計畫，預防步上肝病三部曲的悲劇。

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亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳德慶表示，身高約170公分的「阿貴」，體重高達94公斤，BMI指數達32.5，平時不僅食量大，且喜歡吃速食，外型雖圓滾可愛，但也因「厚片人」的肥胖身材，讓他每次體育課跑步都跑得氣喘吁吁，漸漸地對於室外活動都提不起勁，情緒也受到影響，讓家人十分擔心。

適逢去年新生入學校方安排體檢，結果出爐，「阿貴」的肝指數GPT竟高達95（正常值40），家長趕緊將他帶到門診追蹤，醫師透過超音波檢查後，確診為「非酒精性脂肪肝炎」，讓阿貴的父母親大為訝異，直呼：「小孩子又不喝酒，難道也會有脂肪肝嗎？」

醫師原本建議阿貴返家後要開始控制食量並減少食用高糖、高熱量、油炸食物，同時要養成運動習慣，沒想到春節後回診，赫然發現阿貴的體重不減反增，原來是過年期間看到滿桌美食無法禁口，才會瞬間「破功」，讓醫師也只能苦勸，「那就從今開始努力吧」！

陳德慶指出，脂肪肝顧名思義就是脂肪堆積在肝臟引起的疾病，又可分為酒精性與非酒精性，前者是長期飲酒過量造成的肝功能受損，後者則是攝入過多的熱量，導致脂肪堆積在肝細胞內引起發炎反應，進而破壞肝細胞導致肝指數升高。

陳德慶強調，非酒精性脂肪肝雖然是慢性疾病，一般人幾乎不會發現身體有顯著異狀，但只要肝發炎問題持續下去，同樣會步上肝炎、肝硬化、肝癌的三部曲命運，尤其日前瑞典大型研究更提出新發現，患有非酒精性脂肪肝的年輕人20年後的死亡風險比一般人高出7倍以上，不可不慎。