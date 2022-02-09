領完年終就閃人！老闆狂罵「台灣人不夠忠誠」 眾秒吐槽
農曆年節過完之後，台灣總會迎來一波轉職潮。不過就有網友提到，公司老闆不滿底下員工領完年終就跑，狠批「台灣人不夠忠誠」，然而完整論調曝光後，卻引來不少網友吐槽。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 16:17:36
原PO在論壇PTT上提到，自己年後開工回公司，又聽見老闆不斷罵「台灣人動不動就想離職，公司辛辛苦苦培養你們，結果領完年終就跑」，後續更拿出日本、南韓兩者來對比，認為「台灣人對公司忠誠度低，不向日韓員工向心力都很強」，這個論調也讓原PO滿臉問號「真的是這樣嗎？」
貼文曝光後立刻有不少網友吐槽「老闆對勞基法忠誠度也很低阿」、「薪水先比照再說啊」、「忠誠度低怎麼不給高薪綁人」、「忠誠度是要拿錢來換的」、「老闆也要做出文化、向心力，不然誰想忠誠」、「日本有年功序列，韓國是財團，台灣有什麼？」「忠誠度取決於薪水」。
另外有有過來人分享經驗談「國外員工跳槽是常態，日韓近年來也越來越多跳到其他公司的」、「一堆日本人寧可打工也不想當正社員的」、「日本對企業忠誠已經是經濟泡沫前的事了，現在一堆約聘制根本不屌公司」、「 歐美大離職潮表示」。（編輯：潘毅）