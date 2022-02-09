餐廳6歲以下免費！嬤喊孫女5歲「遭本人打臉」 眾揭盲點
有部分餐廳會推出學齡前兒童免費的優惠，希望吸引家長來往消費。不過就有網友到餐廳吃下午茶，目睹一名阿嬤帶著孫女，服務生表示6歲以下小孩免費，阿嬤立刻表示孫女才五歲，卻被小女孩本人打臉，詳細過程也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 17:24:37
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到，自己在一間餐廳吃下午茶，目睹一對祖孫準備進場，服務生看到有小孩，便開口提醒「餐廳6歲以下小孩免費」，此時阿嬤一聽立刻說「她才5歲」，但孫女卻又開口大喊「我6歲了」。
此時服務生面露尷尬，阿嬤也堅持「妳5歲而已，不要吵」，結果孫女卻開始大哭大鬧「我吃過生日蛋糕了，媽媽說我已經6歲了」，最終祖孫倆還是以1位計價入場。
一旁目睹整格過程的原PO也不禁感慨「家裡有帶孩子的都知道，每個小孩都希望快點長大，所以會自己增加年紀，我也能理解消費者想要省錢的心態，但是直接在孩子面前說謊是不對的，會帶來最壞的身教，讓他們的價值觀變得扭曲」。隨即也有不少網友贊同「這種家長其實蠻常見的」、「太誇張了，孩子誠實反而被罵」。
但也有一些過來人替阿嬤喊冤「我女兒在外面也堅持說虛歲⋯」「有時候五六歲小孩真的會自己搞不清楚」、「不能全信孩子啊！孩子自己會自加歲數，非常尷尬。是說這時拿健保卡出來就好啦」、「搞不好小孩真的才5歲，虛歲報6歲，小孩根本搞不清楚自己幾歲 只記得吃蛋糕」、「小孩也沒吃多少，基本上飯店也不會硬要收費，我兒子五歲他也常跟別人說他7歲8歲那我要怎麼辦」。（編輯：潘毅）