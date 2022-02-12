情人是什麼口味？12星座專屬巧克力　天秤苦甜、處女微酸

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個性坦白率真，有著高度行動力的牡羊座，偶爾容易因為急躁、暴衝而陷入難題，此時擁有舒緩、安定能量特質的薰衣草與蜂蜜，交織出大自然孕育的天然清甜，恰好能為牡羊步調過快的腳步，找出更和諧的節奏。
金牛座：香柳腰果
面對抉擇容易陷入優柔寡斷的天秤座，則以香柳腰果打造低調時尚的外在，咬下後入口的金黃清香，搭配脆口的驚喜，成就了金牛平凡中的不平凡。
巨蟹座：玫瑰香檳
重視家庭、對朋友也非常忠實的巨蟹座，若是過於執著，便會讓人產生脆弱、悲觀的印象。這時很適合用玫瑰來平撫緊張的情緒，酸甜馨香的滋味，成為溫柔而堅定的存在，補強了生活中必備、自我肯定的正能量。
雙子座：養生胡麻
常常被形容為鬼靈精怪，擁有層出不窮新點子的雙子座，反而因此容易被誤會成善變或三分鐘熱度。主廚用傳統食材芝麻的溫醇風味，創新搭配巧克力，來詮釋雙子善於變通而不忘本的性格。
獅子座：可樂水蜜桃
充滿自信的獅子座，天生具有領導特質的王者風範，但不經意散發的主導性及壓迫感，也會伴隨而來。適合可樂氣泡般的氣勢顯現霸氣，細細品味卻嚐出水蜜桃的柔情風韻。
天秤座：70％苦甜巧克力
善於溝通協調，社交能力強的天秤座，在面對抉擇時，較容易陷入糾結而顯得好像有點優柔寡斷。純粹而鮮明的70％苦甜巧克力，恰好給予天秤單純果敢的勇氣，有助於翻轉猶豫不決的障礙心牆。
處女座：檸檬茉莉
思慮細膩，堪稱完美主義的處女座，容易過度緊張是其一大罩門。檸檬微酸搭配著茉莉的清甜，神準描繪出處女單純又細膩的個性。
天蠍座：櫻花莓果洛神花
充滿神秘氣息的天蠍座，對於外在世界有著比較強的防備心，常不小心塑造出難以親近的氣場。主廚將莓果風味蘊藏在櫻花洛神中，綻放意外的驚喜，藉以釋放天蠍內心熱情、爽朗的一面。
摩羯座：茉莉綠茶
執著、不屈不撓性格的摩羯座，在嚴格外表下藏著一顆柔軟的內心，散發出外冷內熱的感覺。
當作認真生活的調劑紓解。
射手座：焦糖榛果
愛好自由，個性大而化之又樂觀的射手座，總給人少根筋的傻萌形象。焦糖榛果的香醇甘甜，則有助於增加射手更沉穩聰慧的氣質。
水瓶座：陽光水果
常常不按牌理出牌的水瓶座，個性和行事風格都相當捉摸不定，怪美理性又喜歡追求獨特的生活方式，幾乎是公認最難搞的星座。主廚以充滿陽光能量的多元水果滋味，形塑感性歡快的特質，讓水瓶更適合融入人群。
雙魚座：草莓水蜜桃
情感豐富而細膩的雙魚座，被認為是與生俱來的藝術家，但多愁善感的特質，常讓旁人覺得太憂鬱。主廚特別以草莓水蜜桃，酸酸甜甜的討喜滋味，一舉打破雙魚鬱鬱寡歡的惆悵心情。
自由座：奶酒拿鐵
眾多網友讚嘆12星座巧克力，彷彿微縮宇宙銀河般，美到根本捨不得吃。誕生於相當適合製作巧克力、最接近歐洲氣候的清境，Cona's 妮娜巧克力證實，有感於不少粉絲分享「我覺得我不太像我的星座」，怪美的水瓶座主廚，便以香濃醇厚的奶酒拿鐵口味，打造了第13個「自由座」，讓大家想當什麼星座就是什麼星座。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！