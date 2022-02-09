日本超準心理測驗！直覺選1隻老虎　秒揭露內心真實個性

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選「1」的朋友：
其實你是個害怕失敗的人，對於新鮮事比較缺少嘗試冒險的心，比較喜歡將注意力放在自己能控制的事物上，雖然過於謹慎可以避免犯錯，但卻容易止步不前，較難突破現況，也比較不喜歡單獨處在太安靜的地方。建議在新的一年別再像過去一樣保守，機會總是要自己主動去爭取的！
選「2」的朋友：
比起說話更喜歡聆聽，不擅於分享自己的心事，喜歡與人保持一些距離，有時甚至過度悲觀或消極。雖然你很快就能看透人性，但是試著敞開心胸多認識新朋友，也許會你帶來不一樣的新世界。
選「3」的朋友：
你是個勇往直前、追求不斷進步的人，只要腳步一停下來就會感到不安，善於專注在有興趣的事物上，對很多不熟悉的事物也感到相當好奇，但有時對於一些小事卻會過度反應。建議你偶爾停下腳步慢慢看，將會獲得意想不到的結果。
選「4」的朋友：
你非常清楚自己的目標，傾向尋求刺激，對自己也相當大方，一旦認定是正確的方向就會堅持到底，但有時候卻會變得盲目或太過固執。有時候過程比結果重要，建議有時停下來傾聽別人的想法，才能學習到更多喔！
選「5」的朋友：
你是一個有自信的人，卻總是不經意地對別人說出的話提出否定評論，你相當善於鼓勵自己，有時也會有點小心機想蒙混過去，喜歡嘗試不同的事物多於做同樣重覆的事，其實你是個很天真的人，不知道臉上總會透露出的內心想法，建議多思考後再行動。
選「6」的朋友：
你的個性開朗又活潑，對於生活上的不開心可以很快就拋諸腦後，喜歡享受生活的你會將每一天都過得很快樂。不過你在選擇事情上容易以「有趣」為優先，也不擅長先計畫再行動，建議檢視自己哪裡可以更進步，學習新技能也能提升自己的價值。（編輯：陳珮瑜）