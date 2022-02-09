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靠「2千萬遺產+1房」夠活一輩子？眾曝最佳解：直接躺平

▲上班族辛苦工作，多半希望能存下足夠老本，安然度過晚年。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲上班族辛苦工作，多半希望能存下足夠老本，安然度過晚年。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 17:59:59

上班族辛苦工作，多半希望能存下足夠老本，安然度過晚年。就有位網友發現，同事近期果斷離職退休，原因就是分到大筆財產，但他也不禁疑惑「2000萬元夠活下半輩嗎？」貼文一出也引起議論。

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原PO在論壇PTT上發文提到，先前有聽到一名同事提到家族在分遺產，更揚言「分到就離職休息」，沒想到春節假期結束，開工日當天就沒有見到這名同事，一問之下發現對方真的離職了。

他隨後又得知這名同事分到了「一間高雄房及現金2000萬元」，但原PO又不禁困惑「只有2000萬，活的下來?」

▲2020接近尾聲，知名命理老師艾菲爾也公布了12月財氣滿滿「4生肖」，第2位投資將獲利，爽數鈔票。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲原PO發現一位同事開工日前離職，原因就是分到大筆遺產。（示意圖／ NOWnews資料照）
詳細過程曝光後，多數鄉民認為「如果沒要結婚的話，這樣可以過一輩子了，但要生小孩，還要打拼、「2000萬就夠在南部躺平了」、「房子+兩千萬 一般人一輩子都存不到」、「2000萬當然是退休了」、「算算死薪水能存到2000萬到多久就知道了」、「他有一間房，所以2000萬全部都是閒錢，當然可以退休」、「會投資，500萬元就能活了好嗎」。

另外也有內行人提出最佳解「2000萬元單壓季配息ETF，其實都夠吃一輩子了」、「2000萬元放在0050，一年爽領80～90萬元，屌打上班族」、「財富自由了啊，有房，可以出租，兩千萬，隨便投資，羨慕」。（編輯：潘毅）

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