明起回暖如春易有霧！週日晚鋒面到再變天 氣溫下探13度
中央氣象局表示，今（10）日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，明日東北季風減弱，氣溫將回升。而在降雨方面，以迎風面的地形性降雨為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；此外清晨中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 06:32:32
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日北台灣雲量仍多，北部及東半部仍有零星少量降雨的機率，苗栗以南晴時多雲；受東北季風影響，白天北台偏涼、中南部微熱，早晚各地偏冷。各地氣溫：北部14至18度，中部14至27度，南部15至30度，東部13至26度。
吳德榮指出，明起至下週(13)日下午，氣溫逐日漸升、白天各地「暖如春」，北台舒適(高溫25至27度)、中南部微熱(高溫29至31度)，清晨因輻射作用氣溫仍偏低，應注意日夜溫差很大；週五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六(12日)至下週日下午，各地晴朗，西半部易有霧。霧中行車、注意安全。
而下週日晚起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，氣溫遽降，天氣劇烈變化，應注意！下週一(14日)下午「鋒面」漸遠離，中部以北雨漸停、轉多雲，南部及東半部仍有局部短暫雨；北台冷、中南部早晚冷。下週二西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨；清晨氣溫仍低、白天起氣溫回升。下週三另一股東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部多雲時晴，氣溫略降。（編輯：倪浩軒）