NOW早報／明金成獲龍鳳胎卻猝逝！妻悲痛相驗　死因曝光

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據了解，明金成在2017年與林沛締（Patty）結婚，林沛締小他6歲，多年來積極求子，砸了百萬做10次試管，1月20日才剛在醫院產下龍鳳胎，未料明金成卻在8日深夜，因突發性心肌梗塞離世。
明金成在9天前，還在臉書曬出與妻小的合影，表示第一次在月子中心吃年夜飯，內心充滿溫暖和感恩，更吐露「家人在哪裡 哪裡就是家。」歡度年節假期，如今發生憾事，讓人感到鼻酸不已。
今日天氣／東北季風持續影響！北東台灣依舊濕冷狀態
中央氣象局今（10）日表示，今天仍受東北季風影響，降雨方面是以迎風面的地形性降雨為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；預測低溫在西半部及東北部14至16度，花東約18度；高溫則落在北部及東北部約18、19度，中部、東部、東南部及台南約23、24度，高屏地區高溫26至28度。
頻傳不明感染源群聚！醫憂年後疫情大爆發 陳時中這麼說
中央流行疫情指揮中心（9）日公布，國內新增10例本土個案，分別為房仲相關點點幼兒園3例、桃園日翊物流員工家人2例、新北板橋一家4口友人1例跟高雄親友群聚但感染源不明的4例。隨著多起不明感染傳出，外界也憂慮因春節期間跨縣市人流移動，症狀若多為無症狀感染，社區傳播鏈恐逾20條，是否讓疫情大爆發，對此指揮官陳時中說目前沒有這樣的情況，但我們還是要非常小心。
自年初以來，台灣爆發Omicron本土疫情，多個縣市出現群聚感染，甚至也有不少不明感染源，因此有醫師認為，台灣恐怕有超過20條的不明感染傳播鏈，且很可能都是沒有症狀的黑數。
針對此說法，陳時中回應稱大爆發他是沒看到，其實也不用他看，大家一起來看，陳時中說，什麼是大爆發？是像日本最近就十萬人，韓國4.7萬人，還是像香港600、1000人？那個才叫大爆發，傳染鏈都是幾百條，而台灣目前沒有這樣情況，但我們還是要非常小心。
《華燈初上3》3月上線 終極大魔王現身「5人集體黑化」
Netflix攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》掀起討論狂潮，成功締造台劇類型的嶄新高度，（9）日終於公開第三部正式預告，正式宣布第三部壓軸八集將於3月18日下午三點上架。在第二部最後驚人的故事反轉後，第三部預告直指警政系統的黑幕，楊祐寧、修杰楷、屈中恆、章廣辰、吳慷仁全員黑化，似乎將有新的受害人出現。導演連奕琦表示：「第三部的最大亮點就是每個人精湛的演技，不需要更多的客串，因為所有人的演技大爆發，光看他們的反轉都來不及了。」
林心如飾演的羅雨儂在第三部正式預告說道：「這個世界上每個人都有自己想要保護、想要得到的東西。」然而一直在身邊保護著她的潘文成（楊祐寧飾），卻可能暗藏不為人知的另一面，楊祐寧表示：「在那個時代背景與環境下，當時刑事組警察的角色本來就是遊走在黑色與白色之間的灰色地帶，潘文成面臨選擇上的難題，也算是時勢所逼，我覺得人有時候就是會在這些無奈當中長出另外一種樣子。」第二部結尾時停在阿達（章廣辰飾）的雙眼讓觀眾震驚，加上第三部預告暗示葛檢察官（修杰楷飾）的介入，警政系統的崩壞與否，即將引爆第三部精彩劇情走向。
林心如與楊祐寧四度合作，默契不在話下，劇中羅雨儂與潘文成的個性都非常講義氣、直來直往，很容易被對方吸引，對此楊祐寧表示：「我跟心如有很多場戲都是很開心、很過癮的，這一次我們的角色彼此針鋒相對的同時，也存在曖昧，情感上的處理會更豐富、更有層次，包括在審訊室裡、在『光』化妝室裡，都讓我覺得她的每一個眼神都在出招。」林心如則說：「兩人的感情在後面的劇情裡一絲絲建立起來，也許就是同路人互相依靠的感覺。」預告中一幕羅雨儂無奈看著潘文成說著：「這就是你要的人生？」也讓兩人的發展更霧裡看花。
衛生紙之亂再起？民眾在大賣場狂買整台車 網：別跟風
相信大家一定很有感，最近因為國際原物料飆漲，無論是小吃或是民生用品都是「漲聲響起」。日前就有網友在美式大賣場看見衛生紙全被掃光光，感嘆地表示：「看來衛生紙之亂第二季要上映了！」立刻引起網友討論。
原來這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己到中和好市多購物時，看見許多民眾一車一車地在搶購衛生紙，走到貨架果然發現衛生紙全數被掃光，讓他無奈地表示：「剛剛看人家一車好幾袋在掃，果不其然，空空如也，只剩餐巾紙，看來衛生紙之亂第二季要上映了！」
貼文一出，立刻引起網友討論：「月底要漲價了啊！新聞報導了」、「笑死，要嘛搶蛋要嘛搶衛生紙」、「台灣最美的風景，就是搶搶搶」、「看到有人結帳出來，手推車滿滿12包衛生紙」、「今天看到2人推3台，疊滿滿的衛生紙」；另外也有網友表示：「台灣為何老是這樣跟風？好莫名其妙喔！」、「漲價後再輕鬆買，不會因為那十幾元就財富自由…」、「是漲價不是缺貨，生活省了那二十元也不會有改變，幹嘛大費周章去搶」、「搞不好晚點蝦皮就有了別緊張」、「不缺貨也被搶到缺貨了」。
獨／Pan Piano變黑妖 神奏《天堂M》攻城戰：三套都好香
在YouTube台灣排名前10大的人氣頻道「Pan Piano」，是由不露臉的女性鋼琴師小P經營，影片主要內容都是鋼琴演奏，除了展現高超琴技，還會搭配極為精緻的Cosplay裝扮，即使全程不露臉，精湛琴藝和火辣身材還是狂吸數百萬粉絲。有網友直指Pan Piano暴紅主因：「比她會彈鋼琴的沒她能露，比她能露的鋼琴比她弱，比她能Cos沒人比她身材好。」Pan Piano（9）晚9點半首度公開演奏《天堂M》攻城戰配樂，並一口氣Cos女法師、妖精、黑妖3個角色，影片上線不到20分鐘就吸引近萬人朝聖。
Pan Piano一路飄洋過海紅到日本去，小P傍晚在粉專貼出新片預告，將演奏《天堂M》攻城戰配樂，封面罕見的一連換了3套服裝，正是手遊《天堂M》的法師、黑妖、妖精裝，還未播出就吸引逾700名粉絲在線等候，其中多數都是日本網友，而台灣網友也熱情回應：「三套都好香」、「這裡果然是天堂」、「驚天動地了」。
以Cosplay打扮進行鋼琴演奏的小P，雖然從不露臉，但精湛琴藝、姣好身材超級圈粉，近一年來急速在台灣、日本市場走紅，擁有廣大粉絲群，YouTube頻道訂閱數高達305萬。過去都是以演奏動漫歌曲為主，小P今（9）晚一口氣狂換3套裝扮，分別是手遊《天堂M》的法師、黑妖、妖精裝，還用鋼琴演奏了《天堂M》攻城戰進行配樂及攻城勝利配樂。
首播一開始，就有《天堂M》老玩家直呼：「聽到這音樂，比看著小P還要興奮啊」、「童年耶，愛了愛了」、「希望能夠出一集奇岩城音樂」、「妖精女法師黑妖…哇塞」，而從留言中也可看出，多數網友最推黑妖裝扮。不只《天堂M》玩家狂喊簡直上天堂，連沒玩過的粉絲也淪陷，表示「雖然沒玩過天堂，不過音樂挺好聽的」，還有國外網友在直播時敲碗求歌名。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。