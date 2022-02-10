面試突問「王多一點」猜個字！男答玉出局 他神回秒錄取
大家都清楚，面試是求職非常重要的環節之一，而現今面試方法多元，不少面試官都會以獨特的方式來考驗面試者的臨場反應。而中國一間外企合資的公司就以「王字多個點，猜個字」為考題，來考驗面試者的反應，沒想到答案卻出乎意料。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 07:23:06
綜合陸媒報導，一名剛畢業的大學生收到一家外企合資公司的求職邀請，結果去到公司之後，發現還有另一名男生也前來面試，兩個一起進入小房間內接受訪談，面試官詢問了相關背景以及專業之後，認為兩人能力差不多，於是便問出「王字多個點，猜個字」並給兩人3分鐘的時間思考。
時間一到，該名大學生先行搶答，表示應該是「玉」或者是「主」，他認為回答肯定是十拿九穩，且是自己先講出答案，但面試官毫無表情，接著看向另一名男生，結果該名男生則淡定地回答「玊（音同素）」面試官為此感到相當滿意，並當場錄取另一位男生，淘汰剛畢業的男大生。
面試官解答表示「其實兩人回答都沒有錯誤，但當兩人條件都差不多時，在一條沒有正確答案的題目下，後者男生的回答顯得更加靈活，因為玉和主是多數人會直接聯想的答案，而玊相對彰顯學識，我們自然會擇優選擇」，男大生聽完理由也欣然接受自己輸給另一名面試者。（編輯：張嘉哲）