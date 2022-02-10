麥當勞NO.1不是薯條？「隱藏神物」外行沒吃過：快要消失
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，以及時不時推出不少優惠，深受台灣人喜愛，穩站台灣速食業領頭羊的地位。不過，近日就有網友分享自己去買麥當勞時，意外發現一款「隱藏神物」，即是「黃金薯來堡」，因為屬於期間限定販售商品，讓不少顧客每一年都會買來嚐鮮，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 08:08:26
原PO在「Dcard」貼文指出「本來以爲薯餅之前說缺貨，今年不會有這個，結果還是看到上市了，馬上就給他買來吃，依照往常還是有牛肉跟雞肉的口味，然後還是一樣很鹹，我個人是比較喜歡雞肉口味的」。
貼文一出，網友紛紛回應「這個真的好好吃XD一年才賣一次很可惜」、「只賣到22號，馬上就要消失了嗚嗚」、「為啥我今年第一次知道有這種薯餅堡」、「哈哈哈我也覺得太鹹，但一年才賣一次我還是會買來吃」、「醬可以加少一點＝＝真的很鹹」、「口感很好但是太鹹，希望明年推出時醬少一點」、「很好吃但太鹹+1，個人覺得麥當勞最好吃的東西」、「這真的是最好吃的東西，可惜期間限定」、「買過一次覺得太鹹就不買了.....」、「沒想到這麼多人喜歡欸」。
事實上，「黃金招財薯來堡」系列的餐點，麥當勞已經推出好幾年，每到春節前後都有期間限定販售，今年則是販售到2月22日以前，還想嚐鮮的民眾還有機會！不過網友也認為雖然口感不錯，但希望麥當勞能夠調整醬料的比例，直呼鹹度有點超乎意料之外。（編輯：張嘉哲）