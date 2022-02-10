泡麵、衛生紙都輸了！「它」偷偷狂漲眾抓包：吃土比較快
民生物價不斷上揚，從去年泡麵廠商開出第一槍之後，各大餐廳業者也陸續喊漲；而衛生紙日前也傳出即將漲價的消息，導致許多賣場又上演「衛生紙之亂」，讓平民百姓大喊生活困苦。近日，就有網友討論「現在炒飯一份要一百塊是有沒有搞錯？」貼文引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 09:24:10
原PO在PTT貼文指出「我剛剛去買晚餐，結果一個小小的炒飯就要一百塊，去年年初的時候漲價一次，去年年底又漲一次，每次都是10元10元這樣偷偷的漲，到底是在＝＝真的是快要吃土了，炒飯到底在漲什麼價，我很好奇！」
貼文一出，網友紛紛回應「炒飯這種澱粉的便宜食物也敢賣這麼貴....」、「一百真的還算低，有些有別的口味還更高」、「真的都偷偷漲，那天去吃一個牛肉炒飯120，超傻眼」、「明年150，錯過這一次以後不再有，先吃先贏」、「櫻花蝦炒飯100，中山區」、「信義區肉絲炒飯100路過」、「我家巷口95，小確幸」、「蛋炒飯賣到80~90也是超不解」、「內湖蛋炒飯110」、「有些碎肉的炒飯一百，反倒很多有主菜配菜的便當才賣90，真的不懂差別」。
不過，也有不少網友提到「還是有便宜的店家，只是要找」、「南部還是有60元的，可以吃兩份」、「炒飯我一律自己炒，簡單又便宜，根本不用多少錢」、「不爽吃就自己炒，絕對比外面便宜，人家賣的是工夫」、「我家這邊肉絲炒飯60塊，來這買」、「我已經適應這個價格兩年多了，是我不正常嗎？」（編輯：張嘉哲）