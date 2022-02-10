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「反對日本輻射污水海排！」時力籲不應進口福島海鮮

▲政府宣佈開放福島等5縣市食品進口，時力呼籲，日本若排放輻射污水，就不應進口福島海鮮。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.10）
▲政府宣佈開放福島等5縣市食品進口，時力呼籲，日本若排放輻射污水，就不應進口福島海鮮。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.10）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-10 10:18:52｜2022-02-10 11:03:17

行政院8日宣布「3原則、3配套」措施，正式開放福島5縣食品輸台。時代力量不反對進口日本福島等5縣市食品，但是仍呼籲政府舉行行政聽證會釐清與回應爭議，同時若日本排放輻射污水，就不應該進口福島海鮮。

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時力立委陳椒華表示，開放福島核災5縣市食品從馬前總統時代開始已經討論多年，當年民進黨也曾採堅決反對之立場。民進黨於農曆年後宣布開放福島五縣食品，基於近年來防疫與經貿的互惠，不反對以公平、嚴謹、互惠的原則之下開放福島5縣市食品，但認為雖然執政黨表示會以比國際標準更嚴格的方法來管理，時力主張「堅守程序正義」、「要求政府提出食安評估」、「禁止風險項目」及「嚴守把關措施」。

陳椒華表示，10天預公告期間不足以釐清與回應爭議，應召開行政聽證會：雖然民進黨說傾聽民意，但是開放萊豬預公告7天，福島5縣食品解禁預公告10天，都遠少於正常的預公告程序60天。如何讓各界檢驗，是否如政府所說的比國際更嚴格的標準，這10天的時間恐無法進行社會對話與溝通。呼籲政府應延長預公告時間，傾聽民意。

陳椒華質疑，不同檢體會採取乾濕不同的檢測方式，是否會影響檢測結果？而目前放射性鍶90並未在檢驗的項目之中。參照我國歷年的食品輻射檢測案件數量，加上解禁的福島5縣市進口食品，檢測量能是否足夠？呼籲政府應對於民間有關檢測方法的疑慮與建議，應做出正面的回應。期待可用更準確的檢測方法，也可以納入台日公民團體做為未來第三方監督的機制。

時力指出，鑒於韓國仍未開放福島周遭之水產類，我國政府也反對日本排放輻射污水，福島附近人民也反對政府排放輻射污水等理由，近日福島海域也捕獲輻射含量超標的魚隻。因此，是否進口福島海產，應以日本是否排放輻射污水為前提，作為進行評估的依據。

時力強調，雖然日本政府有訂定食品輻射標準，但日本地方政府也訂定加嚴的標準以保障國民的健康，我國環境汙染與食安等健康風險較高，建議訂定更嚴格的食品輻射標準，保障國人健康。

▲針對開放福島食品進口，時代力量舉行記者會提出疑慮與建言。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.10）
▲針對開放福島食品進口，時代力量舉行記者會提出疑慮與建言。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.10）
 
 

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