「反對日本輻射污水海排！」時力籲不應進口福島海鮮

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陳椒華表示，10天預公告期間不足以釐清與回應爭議，應召開行政聽證會：雖然民進黨說傾聽民意，但是開放萊豬預公告7天，福島5縣食品解禁預公告10天，都遠少於正常的預公告程序60天。如何讓各界檢驗，是否如政府所說的比國際更嚴格的標準，這10天的時間恐無法進行社會對話與溝通。呼籲政府應延長預公告時間，傾聽民意。
陳椒華質疑，不同檢體會採取乾濕不同的檢測方式，是否會影響檢測結果？而目前放射性鍶90並未在檢驗的項目之中。參照我國歷年的食品輻射檢測案件數量，加上解禁的福島5縣市進口食品，檢測量能是否足夠？呼籲政府應對於民間有關檢測方法的疑慮與建議，應做出正面的回應。期待可用更準確的檢測方法，也可以納入台日公民團體做為未來第三方監督的機制。
時力指出，鑒於韓國仍未開放福島周遭之水產類，我國政府也反對日本排放輻射污水，福島附近人民也反對政府排放輻射污水等理由，近日福島海域也捕獲輻射含量超標的魚隻。因此，是否進口福島海產，應以日本是否排放輻射污水為前提，作為進行評估的依據。
時力強調，雖然日本政府有訂定食品輻射標準，但日本地方政府也訂定加嚴的標準以保障國民的健康，我國環境汙染與食安等健康風險較高，建議訂定更嚴格的食品輻射標準，保障國人健康。