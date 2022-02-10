法律系「班排倒數第三」考上書記官！他崩潰：千萬不要來

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原PO僥倖考上書記官後，分發至檢方，「運氣又很差的分到很衝的檢察官，每天生不如死，專案開庭一堆，「一個禮拜上班五天，運氣好一點三天都專案，工作除了開庭外，就是無止境的整卷跟做書類，永遠都有整不完的卷，一個做完檢察官又拿厚厚一疊給你，永遠都有做不完的書類，起訴、追加起訴、併辦、緩起訴職議的又有管考」。
原PO說每天加班照樣做不完，出社會10年，就這個職缺錢少事多，「加班還有二十小時的上限，超過就是做功德送給國家，唯一好聽一點是警察為了請票，書座來書座去，最後只是要你幫他開票，叫你書座的警察薪水大概都高你一倍，真是諷刺」。
那院方書記官就比較輕鬆？原PO說，只是相較於檢方，因為他看過太多人追音輸入法不及格，早上七點被叫去資訊室練習，「難怪每年開缺人數都是第一名，比監所開的缺還多」，他也奉勸法律系學弟妹，「考公職至少考法警，不要考什麼書記官，最好直接拼律師」，並在文末直呼「我相信法律系畢業不要跟我一樣這麼混，努力專心準備考試，最多三年至少高考或律師一定有一個會上榜，真的不要因為書記官錄取率高就來當書記官」。
貼文一出，相關科系網友紛紛留言，「110年錄取人數直接暴增到500人以上，可是臺灣院檢也才那幾間，錄取人數比全國一堆機關學校都可以開缺的高普考一般行政加起來還多，可以想像多麼屎」、「血淚文，給推，但每年還是一堆人傻傻的被補習班騙，進去才知道後悔，想逃但又捨不得這個鐵飯碗，然後繼續忍耐，蹉跎光陰」；但也有網友說，「小弟我本人是院方書記官，認真覺得主要還是看老闆。如果跟到好的老闆其實上手後根本沒有那麼誇張」。（編輯：郭佩蓉）