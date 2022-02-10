7-11整路宣傳「廁所很大」！他好奇衝進去傻眼 地址曝光
超商在台灣密度相當高，多元的銷售商品和生活服務都深受國人喜愛，其中前往超商「借上廁所」肯定是許多人都共同擁有的經驗，近日也有網友分享，自己在路上發現路邊有個相當特別的7-11招牌，上面標榜「廁所很大」，整條路邊張貼了非常多張，而眼尖的網友也馬上認出這家門市，並點頭認同「真的很大」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 12:33:33
原PO在《爆廢公社公開版》發文，提到自己今年在年假期間有安排環島行程，但行經台東某路段時，路邊卻不斷出現相當吸睛的告示牌，他看完後才發現，原來是7-11門市的宣傳看板，但再仔細一看，沒想到這家7-11的招牌是他們的廁所，宣傳板上不僅斗大的註明「廁所很大」，還有寫著「聽民歌」等噱頭的宣傳字樣，讓他不禁好奇「到底有多大？我就問？」
貼文一出，許多網友感到非常有趣，留言「到了台東，整條路一直報廁所很大，到底是多大」、「不讓人專心開車」、「廁所佔了整家店的90%嗎」、「大到名歌手可以開演唱會嗎」、「有人想過員工刷廁所的苦嗎」、「是我一定忍不住停下來去光顧」。
不過，也有許多網友馬上認出這是7-11位於台東太麻里的門市，「真的很大，有上過，超舒適」、「上次去真的被廁所驚艷到」、「開長途車休息的好地方」，至於「聽民歌」的宣傳，則是店內的廣播常播放應景的民歌歌曲，成為門市的一大特色。（編輯：張志浩）