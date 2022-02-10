嘉聯益樹林廠疫情升溫 侯友宜證實新增14例陽性個案
軟式電路板的製造商嘉聯益昨（9）日通報樹林廠的1名20多歲外籍女移工確診，新北市立即針對該廠區及同宿舍員工擴大採檢；新北市長侯友宜今（10）日受訪表示，已驗有14例的陽性確診個案，大部分都是外籍移工，有待CDC進一步的判定。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-10 12:17:32
侯友宜指出，嘉聯益樹林廠樹林廠跟桃園廠都有所接觸，至於詳細的感染源正在做疫調，希望把疫調做清楚，及把基因定序做好，才能夠更明確，而外籍移工大部分都是在宿舍，比較容易有內部有傳染的狀況；此外，目前驗出來14個陽性的確診個案，該居家隔離或到集中檢疫中心，都已依規定在昨晚完成。
侯友宜認為，春節的這段期間，民眾都大規模的移動群聚，因此春節結束後，有要求企業快篩，找出在春節這段時間的移動過程中，有接觸的高風險狀況或個案；春節結束後的這一、二個禮拜是很重要的密切觀察期，希望在這樣一個的密切觀察期，能夠非常有效的來堵住疫情。
衛生局長陳潤秋補充，嘉聯益電子廠9日一名外勞因出現症狀就醫採檢確診，立即針對該廠區及同宿舍員工擴大採檢，截至昨日深夜共完成1762人採檢；初步採檢出14例的陽性個案，尚待複驗，將由中央疫情指揮中心判定統一公布，詳細情況下午記者會進一步說明。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。