越來越少人逛好市多？理由婆媽認了　會員卡只差一把剪刀

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貼文一出，吸引破6千人回應，許多人贊同表示「是真的，好市多既然要收費東西也要打出獨特性，一堆東西不收費的賣場也買得到」、「我也在考慮到期要不要再續了，很多東西根本沒必要去好市多買，而且一次買都超大量，吃不完也過期」、「持有會員五年，我發現裡面的東西已經不像以前那麼稀有了，家樂福幾乎9成都有賣，已經退卡」、「我也是只差一把剪刀而已，還在思考，東西真沒以前便宜，該吃的該用的也買過了」、「我是被灌輸好市多可能不是最便宜，但品質好退貨乾脆，還有獨特性商品多，但這幾年越來越無感」。
另外，也有不少小家庭的婆媽透露「辦過一年就退卡了，買回來的東西完全用不完吃不完，都放到過期」、「有算過就知道，感覺很像很大碗很便宜，但實際算別家的份量X上好市多份量，很多東西都比較貴，只是一次補齊方便而已」、「有些用品特價也沒比外面便宜多少，只是大罐價錢低一點點，但買回來都用不完放著，小家庭真不適合好市多」。
但也有不少人表示「好市多定位一直以來都是跟其他賣場不同，喜歡就續辦，不愛就退卡，自由的時代」、「一直以來好市多都沒逼大家要接受收會費的制度，消費者有需求就辦卡，不需要就退卡，不過是一把剪刀的問題」、「對於我們家來說，好市多還是最好買的，東西能一次買齊，還是覺得方便」、「去少的人不值得辦會員就退卡，都去逛家樂福就好了，你愛麥當勞，他愛肯德基，我愛丹丹，都沒問題，不用吵這個」。（編輯：張嘉哲）