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《華燈初上》有魔咒？連續強撞「演藝圈5大事」　網發毛

▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》從播出後就引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》從播出後就引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 13:17:47｜2022-02-10 13:18:38

以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，在去年播出第一季與第二季之後，引發劇迷熱烈討論，原本相傳2月農曆年後上架的續繼卻不了了之，直到9日終於公開第三季預告片，並確定第三季於3月18日下午3時正式開播，讓許多人直呼「終於等到了！」但回顧《華燈初上》過往的重要事紀中，卻有網友意外發現只要是該片重要訊息曝光之時，都正好遇上演藝圈大事，詭異的巧合引發討論。

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一、《華燈初上》記者會強碰大S、汪小菲離婚

《華燈初上》超強演出卡司在去年11月22日舉辦開播記者會，結果當時正值大S與汪小菲宣布離婚，整個記者會險些失焦，製作人林心如與大批演員不免俗地被問到該娛樂大事，所幸第一季播出後，獲得劇迷滿堂彩，帶起話題。

▲汪小菲（左）離婚分產兩頭空，大S有孩子又有豪宅。（圖／翻攝大S微博）
▲汪小菲（左）與大S於去年11月離婚。（圖／翻攝大S微博）
二、《華燈初上》第二季預告撞邱澤、許瑋甯結婚

隨著第一季開播話題超高，《華燈初上》趁勝追擊，在去年12月10公布第二季預告片，宣布12月30日將上線第二季，結果當天遇上《當男人戀愛時》CP邱澤與許瑋甯宣布結婚，轟動演藝圈，一瞬間目光焦點全部被轉移。

▲許瑋甯與邱澤假戲真做，因《當男人戀愛時》修成正果，開心秀出手上鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、《當男人戀愛時》FB）
▲許瑋甯與邱澤假戲真做，因《當男人戀愛時》修成正果，開心秀出手上鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、《當男人戀愛時》FB）
三、《華燈初上》第二季加碼預告再撞宋少卿酒駕

儘管如此，官方仍不氣餒宣傳，加碼在第二季上映前兩天（12月28日）公開預告，沒想到當天又遇上藝人宋少卿酒駕被逮，且因為是累犯，當天娛樂焦點再度被轉移。

▲宋少卿承諾不再酒駕言猶在耳，如今自打臉。（圖／宋少卿臉書、翻攝畫面）
▲宋少卿承諾不再酒駕言猶在耳，卻再度累犯，引起社會關注。（圖／宋少卿臉書、翻攝畫面）
四、徐若瑄衰捲蕾宏大戰！《華燈初上2》刪減畫面爭論

而除了第二季預告片焦點皆被轉移之外，由於第二季徐若瑄也有客串媽媽桑演出的畫面，當時她未開播前捲入蕾神與王力宏的婚姻大戰，讓不少網友好奇第二季是否會如期播出，甚至是刪減徐若瑄的畫面。

▲徐若瑄欽點楊謹華當接班人。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲徐若瑄在去年衰捲蕾宏婚姻大戰。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
五、《華燈初上》第三季預告再遇明金成、常楓去世

而第二季在跌跌撞撞之際仍舊成功播出，這次依舊博得滿堂彩，一上線就攻佔排行榜許久，讓不少人非常期待第三季兇手真面目的揭曉，不過農曆年前後，劇迷苦苦相等卻等不到任何消息，終於在2月9日等到預告片公開，確定於3月18日上架開播，但當天卻也遇到導演兼演員的明金成猝逝、雙料影帝常楓辭世的噩耗。

▲明金成（左圖）、常楓9日接連傳出過世消息。（圖／明金成臉書、金馬執委會）
▲明金成（左圖）、常楓9日接連傳出過世消息。（圖／明金成臉書、金馬執委會）
從第一季到第三季一路走來，每當該片重要訊息發布時都正巧撞到演藝圈大事，讓不少劇迷直呼「是有被下魔咒嗎？」、「這樣一回想倒是真的.....」、「很驚人的巧合，連續五次」、「徐若瑄剛好有客串，就剛好捲入事件，每個預告片當天都會有大事發生，真的很奇」、「跟本片的懸疑詭譎感有點雷同」。（編輯：張嘉哲）

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