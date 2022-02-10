《華燈初上》有魔咒？連續強撞「演藝圈5大事」　網發毛

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《華燈初上》超強演出卡司在去年11月22日舉辦開播記者會，結果當時正值大S與汪小菲宣布離婚，整個記者會險些失焦，製作人林心如與大批演員不免俗地被問到該娛樂大事，所幸第一季播出後，獲得劇迷滿堂彩，帶起話題。
二、《華燈初上》第二季預告撞邱澤、許瑋甯結婚
隨著第一季開播話題超高，《華燈初上》趁勝追擊，在去年12月10公布第二季預告片，宣布12月30日將上線第二季，結果當天遇上《當男人戀愛時》CP邱澤與許瑋甯宣布結婚，轟動演藝圈，一瞬間目光焦點全部被轉移。
三、《華燈初上》第二季加碼預告再撞宋少卿酒駕
儘管如此，官方仍不氣餒宣傳，加碼在第二季上映前兩天（12月28日）公開預告，沒想到當天又遇上藝人宋少卿酒駕被逮，且因為是累犯，當天娛樂焦點再度被轉移。
四、徐若瑄衰捲蕾宏大戰！《華燈初上2》刪減畫面爭論
而除了第二季預告片焦點皆被轉移之外，由於第二季徐若瑄也有客串媽媽桑演出的畫面，當時她未開播前捲入蕾神與王力宏的婚姻大戰，讓不少網友好奇第二季是否會如期播出，甚至是刪減徐若瑄的畫面。
五、《華燈初上》第三季預告再遇明金成、常楓去世
而第二季在跌跌撞撞之際仍舊成功播出，這次依舊博得滿堂彩，一上線就攻佔排行榜許久，讓不少人非常期待第三季兇手真面目的揭曉，不過農曆年前後，劇迷苦苦相等卻等不到任何消息，終於在2月9日等到預告片公開，確定於3月18日上架開播，但當天卻也遇到導演兼演員的明金成猝逝、雙料影帝常楓辭世的噩耗。
從第一季到第三季一路走來，每當該片重要訊息發布時都正巧撞到演藝圈大事，讓不少劇迷直呼「是有被下魔咒嗎？」、「這樣一回想倒是真的.....」、「很驚人的巧合，連續五次」、「徐若瑄剛好有客串，就剛好捲入事件，每個預告片當天都會有大事發生，真的很奇」、「跟本片的懸疑詭譎感有點雷同」。（編輯：張嘉哲）