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男買便當狂夾「5樣寒酸配菜」！全場反羨慕：這現在超貴

▲一位民眾日前買便當時，除了白飯以外，只夾了一道配菜搭配，其他網友看完卻都相當羨慕。（圖/張嘉哲攝）
▲一位民眾日前買便當時，除了白飯以外，只夾了一道配菜搭配，其他網友看完卻都相當羨慕。（圖/張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 14:02:29

台灣近日鬧出蛋荒，不少民眾都因為在賣場、超商買不到雞蛋叫苦連天，不過卻有民眾在網路上分享自己某天的便當，便當中除了白飯外，其餘菜色均為滷蛋，如此特殊的場面出現在缺蛋潮的現在，不少網友也紛紛開玩笑表示自己「吃不起」。

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原PO在《爆廢公社》發文貼上一張便當照，盒子配置為1大格和3小格，只見原PO將大格子填滿飯後，在剩餘3小格中都放入滷蛋，不僅如此，他甚至又再夾2顆放在白飯上，整整放了5顆成為「滷蛋便當」，買完後他也自嘲「財富自由的感覺真好」。

▲原PO狂夾5顆滷蛋配飯，並自嘲自己在這缺蛋期間，難得感受到財富自由的感覺。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO狂夾5顆滷蛋配飯，並自嘲自己在這缺蛋期間，難得感受到財富自由的感覺。（圖／翻攝自爆廢公社）
許多網友在看完照片後紛紛留言，「我上次這樣買給同事被譙到沒力」、「有種吃不起雞腿改吃蛋的感覺」、「現在有蛋就是土豪了」、「膽固醇爆表」、「今年最奢侈的一餐」、「一個人吃這麼多顆...難怪蛋不夠」、「至少要加個滷汁才能吃吧」、「這個便當無價，正缺蛋呢XD」、「現在一顆蛋應該要20元以上吧，財富自由」。

針對國內目前的缺蛋潮，農委會畜牧處副處長江文全表示，「春節前用蛋需求增家，且物流調度不如平日及時，所以才會鬧蛋荒，近期蛋商已積極鋪貨，加上氣候回穩等因素，產能有望提升舒緩蛋荒」；中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生也提到，「目前恢復國內產能是最要緊的，蛋雞不像工廠能立刻投入產蛋，產能預計要到清明節之後才能恢復」。（編輯：張志浩） 

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