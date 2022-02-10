白癡公主告別妹妹頭！「逆天美照」7萬人朝聖：國際巨星
擁有154萬訂閱的YouTuber白癡公主，其無厘頭的作風和極致的反差感深受粉絲喜愛，長期都是以「妹妹頭」出現在螢幕前的她，近日透露自己已經告別妹妹頭7個月了，並在社群發布近況照片，結果新髮型大受網友好評，稱讚她變「氣質美女」、「國際巨星的感覺」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 14:59:36
白癡公主8日在IG分享一張自拍照，提到當天在一個拍攝的行程中，露出了留長半年瀏海後的額頭，「好奇妙的感覺啊，我已經沒有妹妹頭7個月了」，她也透露，目前髮型處於過渡期，「希望自己能撐下去，加油啊」，貼文一出已吸引7萬多人按讚，留言也紛紛傳來好評。
網友一面倒留言表示「沒有妹妹頭完全可以，以前到底在不自信什麼」、「痴痴這個髮型好好看，很有氣質」、「真的是公主了」、「國際巨星了吧」、「請問妳是誰啊」、「還蠻像鄧紫棋的耶」、「有成熟美的感覺」、「長瀏海很適合妳，我都撐不過過渡期」。
除了網友熱烈留言外，留言區也吸引相當多名人留言朝聖，包括琳妲直呼「欸欸欸好好看」、這群人董仔說「可以」、泱泱大讚「超美」、開水小姐「太漂亮了吧」、泥泥「太正了吧！國際巨星！」、ILLY「正到瘋掉欸」；引起網上熱議後，白癡公主稍早也在限時動態中感謝自己的妝髮師。（編輯：張志浩）