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吃到飽推新規定！他嘆「改變有感」　眾點頭：尤其是燒烤

▲許多吃到飽的店家，紛紛將用餐時間改為90分鐘。（圖／Shutterstock）
▲許多吃到飽的店家，紛紛將用餐時間改為90分鐘。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 15:51:39

許多民眾喜歡選擇吃到飽餐廳用餐，不僅可以大快朵頤還有多樣選擇，不過有網友卻發現，近年來吃到飽餐廳，紛紛更改規定，將用餐時間從120分鐘縮減為「限時90分」，讓他覺得吃起來超趕，直言「少那半小時其實很有感」，多數網友也同感表示，尤其是燒烤店，90分鐘根本來不及吃。

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▲有網友吃燒烤看到一食材，覺得噁心又可怕，但閨蜜卻狂讚「這是靈魂」，讓她感到很困惑。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲眾人點名燒烤店，用餐限時改為90分鐘非常趕。（示意圖／取自pixabay）
根據網友於《PTT》發文表示，不知道從何時開始，越來越多吃飽火鍋店改為「限時90分鐘」，讓他覺得吃起來相當趕，完全沒有喘息的時間，跟同行友人聊天的時間也沒有了，他也坦言「個人覺得過去流行的120分鐘，吃起來都沒很夠了」。

他認為若要舒服得享用美食，至少要有3小時的時間，但能夠理解店家為了翻桌率，而將時間限制為2小時，如今許多店家紛紛改為90分鐘，讓他大嘆「少那半小時其實很有感，吃90分鐘，跟吃120分鐘的fu完全不同」。

文章引發饕客討論，紛紛點名燒烤店更來不及用餐「現在連燒肉店都有90分鐘的，我肉是不用烤？根本吃的超趕」、「火鍋90分鐘算夠，烤肉則是120都有點緊了」、「上菜快、熟得快的90分鐘沒意見，烤肉你慢單漏單火力小還想90分鐘？省省吧」

但也有部分網友認為，「認真吃90分一定夠，店家也可以提升翻桌率」、「90分鐘不拖菜ok」、「2-3個人90分鐘上菜快的話ok」、「燒烤太趕，火鍋還可以」。（編輯：鍾怡婷）

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