疫情擴大！新北＋17　侯友宜宣布嘉聯益樹林廠停工清消

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侯友宜說，衛生局已展開確診個案的疫調匡列，並擴大採檢該公司共約1800人，目前已驗1762人，結果14人PCR陽性，當中13人居住宿舍、1人居住外縣市；此外，已安排全數的移工集中隔離，同時嘉聯益樹林廠暫時停工、全場清消，復工時需持陰性的證明才能進公司上班。
侯友宜補充，嘉聯益樹林廠的員工染疫案，目前匡列個案接觸者280人、126人居家隔離，持續擴大匡列疫調採檢釐清感染源；該廠新增個案的案號如下，案號19493、19494（桃園）、19495~19506，CT值15~29。
至於案19479（男，20多歲）、案19480（女，20多歲）居住新店區，兄妹兩人均接種2劑疫苗，兩人在1月22日至2月3日的期間，與家人前往高雄、台中親友家及到苗栗遊玩，2月4日返回新北居住地；此外，2月7日分別出現喉嚨癢、咳嗽及發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀。
2月8日接獲居住高雄的阿姨（案19435）及表妹（案19434）確診，於是全家人先自行使用家用的快篩劑自篩，兄妹兩人呈現為陽性，於是前往醫院採檢，兄妹兩人PCR陽性、CT值分別為14及15；兩例個案匡列居住新北的接觸者共3人，已居家隔離進行採檢。
侯友宜指出，案19492（女，20多歲）居住汐止區，已接種2劑疫苗，2月3日出現咳嗽、有痰症狀，2月4日頭暈，2月9日晚間前往醫院採檢，PCR陽性、CT值21，收置專責病房隔離治療；目前匡列該個案居住新北市的接觸者12人居家隔離進行採檢，相關足跡通知清消，感染源持續疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。