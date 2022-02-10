她吃零食「1習慣」遭嫌做作！全場網友卻反擊：超棒的
對許多民眾來說，吃零食不只是解饞，也是生活上的舒解壓力小確幸，不過每個人都有各自吃零食的喜好與方式。一名網友就在網路分享自己吃零食的習慣，沒想到卻遭到同事嫌「做作」，貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 16:02:17
這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前在辦公室吃零食，同事聽到就好奇詢問她在吃什麼，當她拿著筷子夾起米果時，同事卻說：「沒看過有人那麼做作吃餅乾用筷子」，原PO傻愣了一下，只好無奈地表示：「用筷子不會沾手不是很方便嗎？」
貼文一出，果然有不少網友回應：「筷子族+1」、「我們家就是拿筷子吃零食，不沾手很棒」、「用筷子吃奇多手指頭都不會變色超方便啦！」、「不止用來吃零食，我還用筷子吃蛋糕！筷子真的是很聰明的發明啊～」、「筷子吃餅乾很方便欸，不然我都會一直抽衛生紙擦手」、「疫情期間手手不可以摸食物喔，我不喜歡手黏黏髒髒的」、「今天用筷子吃乖乖，好優雅又不沾屑屑」、「筷子+1，點心麵用湯匙」。
另外也有網友認為：「用筷子吃完怎麼舔大拇指和食指的精華？」、「用筷子太慢，我都直接倒嘴巴」、「用筷子就不用一直洗手！但用手拿著吃感覺比較好吃」、「我都直接撕一小角，用倒的在嘴巴」、「周邊的人都用手吃餅乾，沒看過有人真的用筷子吃」。（編輯：陳珮瑜）