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房市／江翠北側6字頭不如住新板特區?專家道關鍵

▲江翠北側重劃區成屋部分入住率已有6成，顯見自住族群居多。（圖／NOWnews資料照片）
▲江翠北側重劃區成屋部分入住率已有6成，顯見自住族群居多。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-11 08:00:00

觀察近來最受網友熱議的房市話題，江翠北側重劃區房價討論度便相當火熱，單價與新板特區差不多，但江翠北側重劃區的機能與新板特區差很多，許多人都疑惑，為什麼不住新板特區？在地房仲表示，關鍵在坪數，即使單價差距不大，但兩區的總價最多可以差至6-7000萬，首購族難以入住新板特區。

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根據內政部實價登錄資料，若以新板特區與江翠北側重劃區的指標路段來看，新板特區的中山路一段單價落在53-74萬間，坪數橫跨10坪181坪，因此總價區間由500萬至1億1千萬都有；而江翠北側重劃區的指標路段為華江一路，預售的單價落在49-65.8萬之間，坪數15坪到64坪之間，總價區間則是1300-3000萬之間。

信義房屋板橋江翠店專案經理黃浩銓表示，江翠北側重劃區DE區的指標建案預售案開價，確實都已有6-7字頭行情，成交價也穩站6字頭，與新板特區板橋車站周邊的建案單價6-7字頭差距不大，但關鍵在於新板特區以5-60坪到100多坪以上的大坪數產品居多，總價大多6-7000萬以上，並有少部分二房、挑高套房產品，因為總價高所以單價低，即使單價與江翠北側重劃區一樣，首購族要在新板特區購屋也有難度。

而江翠北側重劃區規劃20-60坪的房型居多，總價2-3000萬可買到二、三房物件，黃浩銓觀察，最熱門的DE區離江子翠捷運站路程10分鐘，居住視野廣闊不像市區僅能看鐵皮屋、屋齡又新，種種原因吸引年輕首購族、小家庭，也讓江翠北側重劃區買氣很旺。

再加上去年房地產大環境熱絡，市區房價也都全面上揚，因此江翠北側重劃區DE區的指標建商開價已開7字頭，成交價都有6字頭，房價已定錨，乍聽之下單價很貴，但因總價考量，消費者也都逐漸能接受這樣的房價。

黃浩銓表示，江翠北側重劃區目前最熱門、房價也最高屬DE區，DE區約有32棟建案，目前已有17棟成屋，成屋的入住率都有6成以上，顯見江翠北側重劃區自住族群居多。

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