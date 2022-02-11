房市／江翠北側6字頭不如住新板特區?專家道關鍵

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信義房屋板橋江翠店專案經理黃浩銓表示，江翠北側重劃區DE區的指標建案預售案開價，確實都已有6-7字頭行情，成交價也穩站6字頭，與新板特區板橋車站周邊的建案單價6-7字頭差距不大，但關鍵在於新板特區以5-60坪到100多坪以上的大坪數產品居多，總價大多6-7000萬以上，並有少部分二房、挑高套房產品，因為總價高所以單價低，即使單價與江翠北側重劃區一樣，首購族要在新板特區購屋也有難度。
而江翠北側重劃區規劃20-60坪的房型居多，總價2-3000萬可買到二、三房物件，黃浩銓觀察，最熱門的DE區離江子翠捷運站路程10分鐘，居住視野廣闊不像市區僅能看鐵皮屋、屋齡又新，種種原因吸引年輕首購族、小家庭，也讓江翠北側重劃區買氣很旺。
再加上去年房地產大環境熱絡，市區房價也都全面上揚，因此江翠北側重劃區DE區的指標建商開價已開7字頭，成交價都有6字頭，房價已定錨，乍聽之下單價很貴，但因總價考量，消費者也都逐漸能接受這樣的房價。
黃浩銓表示，江翠北側重劃區目前最熱門、房價也最高屬DE區，DE區約有32棟建案，目前已有17棟成屋，成屋的入住率都有6成以上，顯見江翠北側重劃區自住族群居多。