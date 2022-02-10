新北公布確診足跡 遍及知名大賣場、捷運、超商及彩券行
新北市今（10）日一口氣新增17例的本土個案，引發各界高度的關注：新北市政府衛生局也公布案19430、19479、19492及外縣市（高雄）案19435的新北公共場所足跡，足跡遍及新莊區好市多、樹林區彩券行、自助洗衣店，及汐止區麥當勞、萊爾富、7-ELEVEN、屈臣氏、可不可熟成紅茶。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-10 16:37:23
衛生局指出，案19430（女，20多歲）為嘉聯益電子廠的員工，足跡包括新莊區好市多、樹林區易得彩彩券行、陽光加州自助洗衣店、樂都刷刷鍋；至於案19479（男，20多歲）居住新店區，足跡則以捷運淡水信義線、松山新店線為主，進出的車站有台北車站、中正紀念堂站、大坪林站及七張站。
案19492（女，20多歲）居住汐止區，職業則是飲料店的員工，足跡包括汐止區麥當勞、萊爾富、7-ELEVEN、屈臣氏、全聯及可不可熟成紅茶汐止中興店；外縣市（高雄）案19435的新北公共場所足跡，則為平溪區三貓小舖、瑞芳區金石工坊侯硐招財貓本舖、貓掌屋－Cat Paws House、猴硐煤礦博物館，及南仁湖育樂股份有限公司。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。