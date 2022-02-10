無照酒駕又不繳罰鍰？桃園分署這一招清光罰單

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桃園分署表示，其中一名賴姓義務人於102年間因無照駕駛又酒駕，遭桃園市政府交通事件裁決處（下稱桃園交裁處）處新臺幣4萬5千元之罰鍰，因未繳納，自102年迄今，經多次移送執行，均因賴姓義務人名下無財產而執行無著，但桃園分署仍然鍥而不捨，積極調查義務人之財產、所得資料，於111年1月間發現義務人帳戶內有新存入之存款，即刻核發執行命令，足額扣押，義務人積欠九年的罰鍰終獲全額清償。
而另一名黃姓義務人則自100年起多次無照酒駕，期間不乏因違背安全駕駛罪被判刑，惟仍持續酒駕，於110年11月20日又因酒精濃度超過標準仍駕車，遭桃園交裁處處9萬元罰鍰，義務人收受相關罰鍰、催繳文書均不予理會，桃園交裁處遂移送桃園分署執行。
桃園分署先以通知命義務人自行繳納，但黃姓民眾不于理會。桃園分署因此於111年2月9日再派執行人員至現場執行，亦未獲會晤義務人，雖於門口留下現場執行通知，然義務人仍未理會。桃園分署另積極查得義務人有薪資所得，已核發命令扣押黃姓義務人之薪水。
桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行，得不償失！
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