另類存錢？「1習慣」5年存10包鈔票 她愣：沒想到這麼多
農曆新年剛過，相信不少人都有領到一些新鈔，有象徵煥然一新之意，不過這也可以當成另類的存錢方法！一名網友就表示自己單純喜歡收藏新鈔，沒想到五年內竟然不知不覺存下第一桶小金，引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 17:10:29
該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己平常都有收集100元新鈔的習慣，到了過年會額外再換一萬元，就這樣慢慢累積了5年，沒想到日前翻出來看時，已經不知不覺存了10萬元，人生第一桶小金就這樣出現了，讓原PO也驚訝地表示從沒想過會累積這麼多！
沒想到原PO收收集新鈔的樂趣，卻被人嫌留著也沒用，讓原PO有些無奈地感嘆：「收集新鈔也錯了嗎？這只是個另類存錢法」，並表示自己能用興趣無痛存錢並不是壞事，會繼續以這個方式朝100萬的目標努力！
網友們看了之後都紛紛表示：「我也有收集新鈔的習慣，真的可以累積一筆不小的，不用在意別人的感受，自己開心就好」、「不用管別人嫌棄，自己存下來都是自己的財富」、「我以前工作也會收集新鈔，尤其是連號還會特地換回家保存」、「我也會留新鈔，這是變相的存錢方式」另外則有網友提醒：「通貨會膨脹，錢會越不值錢」、「還是拿去存起來，以免蟲咬」、「錢放著越放越薄，存起來還有利息」。（編輯：陳珮瑜）