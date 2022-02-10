教召上網查不準？他半年中獎2次氣炸！內行抖出「真相」
國防部日前宣布，今年將試行新式教育召集制度，並推動「1年1召、1次14天」的教育召集，其中包含不少精實的操課內容，更被外界稱為「最硬教召」，不過有民眾表示，自己近日收到半年內第2次的教召電話，但事後到查詢平台搜尋後，卻顯示「年度內無教召資訊」，讓他感到不解，氣得直呼「教召查詢平台是不是可以廢除了」？
編輯中心/綜合報導半年被教召2次！他上網「查無資訊」氣炸
2022-02-10 17:29:53
原PO在PTT發文，指出自己去年9月才去教召5天，結果最近又接到電話說今年4月要教召，但在查詢網路平台後，平台卻顯示「年度內無教召資訊」，他也隨即反映給聯絡人員，不料他卻回答「我也不知道，收到信件以信件資料為主，信件上會有正確的時間地點」，原PO聽完感到納悶，無奈的說「那你們這教召查詢平台沒有用啊，這樣我很難安排時間，我今年是什麼時間跟地點」，對方則回覆「信件40天前會寄出，信上會有教召地點時間」。
原PO強調，聯絡人員不斷跳針叫他等收信，他氣的直言「教召查詢平台是不是可以廢除了？後備役整天看信箱有沒有收到信就好」，貼文一出，引起網友熱烈討論，許多網友開玩笑表示「其實那是意願登記平台」、「真的是報名系統」、「野營14天真的賺爛了」、「國家感謝您」、「半年2次有夠慘＝＝」；不過原PO也強調，自己是接到電話後才上去查的，但都顯示「年度內無教召資訊」，認為應該沒有報不報名的問題。
對此也有內行出面解答，「上面有動員符號就有機會被召，寫尚無召集相關資訊，不是指年度內無平時需要召集訓練，以及暫時動員召集的報到資訊，尚無相關資訊就是資訊還沒出完整，根本還不能放心」，他也呼籲「別再聽信查詢系統=報名系統這類傳聞」。（編輯：張志浩）