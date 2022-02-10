被匡列隔離卻要自費住旅館？鄭文燦：市府支付費用

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這名女網友表示，因為自己到台北餐廳用餐，曾與確診者足跡重疊而被匡列隔離，但住家環境不符合1人1室1衛規定，被要求住防疫旅館，但若照政府公告得自費4.2萬的住宿費，打遍各公部門想詢問公費隔離相關規定，卻被踢皮球對待，直到借住友人家才解決問題。
鄭文燦下午主持疫情說明表示，今年1月份開始，匡列隔離者都是安排在集中檢疫所檢疫，一共使用29處檢疫所、1處加強型檢疫所，人數最高達2700多人，後來因啟動分流，集中檢疫所轉型為收治輕症，由中央統籌運用，接觸者改以防疫旅館居隔或是在家居隔為主。
鄭文燦說，在家檢疫以一人一室為原則，確保同住家人的安全，若其住家無法達成1人1室，而須在防疫旅館居隔的市民，只要是經由市府通知，安排至與市府合作的防疫旅館，從1月份開始，隔離14天的防疫旅館費用均由市府支應，防疫旅館有一定管制，隔離民眾資料都很齊全，若有個案有實際居住，皆可向市府申請。
另外，因應明天開學日，鄭文燦表示，桃園校園已做好環境清消及強化防疫指引等準備，學生全程須配戴口罩、用餐使用隔板、每日詳實記載體溫監測且保持社交距離，只要有一人確診，全校停課14天，且要全部採檢；另2月底前暫緩或取消校外教學或畢旅活動，學校場地除操場以外，室內場地暫時不外借，公私立幼兒園統一延後開學日至2月14日，採取嚴格標準落實校園防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。