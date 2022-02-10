銀行速度永遠太慢？「背後兇手」行員無奈認了：最怕遇到
近年來銀行推出網路銀行等管道，供民眾線上辦理，但仍有部分情況免不了需臨櫃處理業務，而民眾必須先抽取號碼牌，等到叫號才能辦理。對此，就有女網友不滿銀行速度太慢，無奈抱怨「在銀行櫃檯超過十分鐘都是辦什麼業務啊？」而引來行員揪出兇手。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 20:47:48
有網友於PTT八卦板上發文，表示「小妹窮鬼不懂有錢人的世界，開戶除外，到底是辦什麼業務能超過十分鐘啊？」她不解到底是奧客還是銀行大戶拖慢速度，「銀行大戶要也是去小房間了吧，到底為啥這麼久啊？」
問題一出，隨即引來網友們有感而發，「今天去辦掛失就坐了快一個小時，很慢」、「我上次網銀去現場提高轉帳額度我站了快40分鐘...我文件都準備妥妥了」、「有時候簡單的案件行員會推銷信用卡」、「上次去辦洗錢防治法資料更新，花了2小時」、「開戶花了快一小時，填完資料等待時櫃檯趁機關心（套話）問候（推銷）==」。
其中就有一位鄉民回文，表示曾聽行員分享過，最容易解決的業務是單純提、存款，再來則是匯款，「如果金額不大還好，金額大還要走防洗錢流程，快不起來（3點半關帳後，還要再硬著頭皮打電話問為何要匯款，錢哪裡來...常被罵到臭頭）」。
此外，開戶部分也至少需耗時半小時以上，所以有部分銀行會設立專門開戶窗口，「最怕抽到辦理繼承，手續超級多，至少1個小時以上，給你參考」。（編輯：陳雅雲）