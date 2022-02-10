好市多結帳突多收150元？媽揭「真相」套路滿滿：被陰了
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，不僅是因店內商品琳瑯滿目，且還時常祭出各式優惠，吸引眾多顧客前往光顧。不過，就有一名人妻分享，她在好市多準備結帳時，突然被多收150元，真相讓她尷尬不已。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 23:00:38
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，表示和家人逛好市多時，自家兒子突然詢問「馬卡龍309元，可以買一盒嗎」，老公看了售價一眼後，隨即答應拿了一盒放入購物車。
但當她準備結帳時，卻發現馬卡龍價格變成459元，足足多了150元。隨後她決定重新回到現場，才發現兒子和老公都誤會了，竟將下方義式雞胸的價格當成馬卡龍的售價，讓她無奈狂翻白眼。
貼文一出，至今已有超過1萬人按讚，不少網友紛紛笑翻留言，「被兒子陰了」、「兒子跟爸爸聯手騙馬卡龍」、「沒關係！從紅包錢扣」、「陷阱卡發動」、「哈哈我也會翻白眼」。
甚至有過來人分享類似經歷，「這種事情常發生，標價的位置給購物習慣不一樣，經常以為買到划算的價格，結帳時才發現真相」、「真的，我也看錯過…結帳才嚇一跳」、「我也發生過欸！但我還是買了，直到昨天逛的時候才確認，原來是我看錯了」。（編輯：陳雅雲）