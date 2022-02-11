爭鮮也有「隱藏版美食」？老饕挖出嗨翻：有吃基本算賺到
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，近日就有網友分享，自己到「爭鮮」用餐時，竟然看到有壽司搭配著「腰果」上架，因而好奇的拍照分享，有老饕也立馬認出它的真實身份，並透露是「隱藏版料理」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 13:45:37
原PO在PTT以「現在壽司也包堅果了嗎？」為題發文，指出自己近日到爭鮮消費時，發現迴轉壽司盤上有一盤外觀奇特的壽司，拿了之後發現是一個豆皮壽司，但醋飯上加了5個腰果，由於過去從未見過，原PO也好奇的詢問「是我太久沒吃爭鮮嗎？這看起來只能吃到豆皮味而已，是好吃的嗎 」？
貼文一出，有網友立刻認出該款壽司，留言表示「爭鮮很久以前就這樣搞了」、「腰果稻荷我內行吃的！這款給豆皮壽司還給腰果，基本上有吃有賺到，價格一樣」、「好像不錯吃，腰果也不便宜」、「吃壽司能吃到腰果，挺賺的」、「這款很好吃啊，檯面沒有我還會自己點」；不過也有人認為「只要是豆皮壽司，我還是不會點哈哈」、「不喜歡豆皮壽司，不考慮」。
有老饕指出，事實上這款壽司名為「腰果稻禾」，且在爭鮮少說已經存在10年了，但官網並未有該口味壽司的介紹，菜單上也並非每家店都會有，與較多人熟知的「堅果稻禾」相比，腰果稻禾可以說是爭鮮的隱藏版美食，愛吃豆皮壽司及腰果的老饕們，下次說不定能試試哦！（編輯：張志浩）