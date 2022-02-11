今氣溫回升轉晴！4縣市濃霧特報 周日變天濕冷下探10度
中央氣象局表示，今（11）、明兩天東北季風稍減弱，氣溫回升，台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨。另外氣象局針對新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布濃霧特報，已出現能見度不足200公尺的現象，台中、彰化及新竹市能見度亦較低，請民眾注意。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 06:39:32
氣象局表示，今日東北季風減弱，氣溫回升，北台灣白天感受最為明顯，預計北部、東北部及東部高溫可以來到20至24度，其他地方約25到28度，白天雖然較為舒適到溫暖，不過各地早晚仍涼，西半部及東北部低溫約14到16度，花東在18度上下；隨著水氣減少，風向轉為偏東風，除了中南部為晴到多雲外，北部地區雲量將會減少，轉為陽光露臉的天氣，剩下東半部地區及北部山區仍偶有局部短暫雨。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，下週日晚起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫遽降，應注意！下週一受強冷空氣影響，北台冷、中南部早晚冷；下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。下週二清晨氣溫降至此波最低，本島平地最低溫約在10度左右。
吳德榮指出，下週二白天起至週三氣溫緩慢回升；西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨。下週四轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大。（編輯：倪浩軒）