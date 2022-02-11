《華燈》英文版預告藏玄機！網靠「這字」揪兇手：太明顯

台劇《華燈初上》開播以來隨即成為熱門話題，不僅裡頭的復古造型風靡全台，劇情更是讓觀眾十分入迷，而第三季即將在3月18日上線，預告在近期也隨著消息曝光，不過有眼尖網友發現，英文版預告似乎隱藏兇手玄機，忍不住驚呼：「剛剛在看英文版預告時，發現中文版沒有看出來的事！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他表示在看英文版《華燈初上》預告時，發現背景音雖然是女旁白說「如果可以選擇，為什麼會殺人」，英文字幕卻翻成「If she had a choice,why would she resort to murder?」其中主詞使用「she」，讓原PO忍不住推測兇手性別是女生，不過同時也持保留態度，「還是說這段是在指花子以前入獄前的事情，畢竟無法看出這句話的時間軸」。 ▲網友發現《華燈初上》英文版預告藏有玄機。（圖／翻攝自Dcard）貼文一出，網友紛紛留言，「你好猛」、「對啊如果不知道是男是女的話主詞到底怎麼用，是用It嗎」、「以前的老師說不知道都先用he，但我學渣啦可能學錯笑死」、「一定要讚你一個」、「字幕透露了一切，原PO太厲害啦，兇手身份瞬間變很明顯」。 不過，也有網友認為，「前一句不是說『一個女人在社會上生存有多不容易』所以才會用she吧」、「我是猜應該在談花子的過去，只是畫面故意剪蘇慶儀混淆視聽」。（編輯：賴禹妡） 劉德華沒魅力了？抖音正妹喊最討厭他！原因惹2萬人笑噴NOW早報／玄彬、孫藝真結婚了！PO甜照「約定走一輩子」麥當勞大麥克「隱藏吃法」曝光！內行抖這招：咬下去超爽