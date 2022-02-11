不只台北！台灣「這城市」國際間紅爆：外國人都特地去
台北身為台灣首都，在國際間享有一定的知名度，不過有網友好奇，除了台北以外，台灣剩下哪個縣市最為外國人所知？貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人立刻點名「花蓮」，並留言指出：「花蓮，歐美人會想去的地方」、「認真回，花蓮太魯閣」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 09:19:19
該名網友昨（10）日在PTT貼文，他以「除台北外，台灣在國際最知名的城市是？」為題，表示台北是台灣所有城市中，最具國際知名度的，「因為商業發達且有許多國際知名建築，交通和都市發展便利」，甚至有許多外國人只知道台北，反而不知道台灣，不過除了台北，他想知道剩下的台灣縣市中，哪個城市在國際上最有知名度，因此好奇問：「我猜應該是高雄，但不是很確定，感覺外國人應該沒幾個認識高雄，有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「高雄，港口關係、新竹，竹科、桃園，機場」、「台南，子瑜的故鄉、台中，歌劇院、高美濕地」、「高雄，在國外遇過兩個歐美人聊天都說去高雄工作」、「新竹⋯賣晶片的大本營」、「新竹，外國人只知道台積電」、「桃園吧，畢竟是國門」、「高雄確實有機會，高雄艦也算小有名氣」。
不過，最多人認為是花蓮，「認真回，花蓮太魯閣」、「花蓮，歐美人會想去的地方」、「花蓮跟台東」、「花東，宜蘭太潮濕了」、「太魯閣啊，在京都教書的美國朋友跟大阪日本朋友都特地去太魯閣，原住民很熱心的帶他們進去山裡面玩了好幾天，回日本後一直跟我說還想再去」、「花蓮啦」。（編輯：賴禹妡）