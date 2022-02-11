哪個YouTouber影響力最大？眾瘋喊「3人」：小孩也能多看
YouTube近幾年成為影音網站的主流，其上頭不僅能觀看全世界各地的影片，也有不同創作者在上頭發布影片，如台灣YouTuber就有開箱、實驗、兩性經驗、KPOP文化了解等多元題材提供觀眾選看。而近日，就有網友分享自己心中能影響自己的YouTuber們，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 09:41:32
原PO在「Dcard」貼文指出「看YouTuber真的會有一些人會影響到我的生活，我自己是非常喜歡『台客劇場』、『末羊子』以及『找蔬食』這三個頻道，台客劇場無論是環保議題探索、生活實驗還是vlog都能帶給人啟發；末羊子的極簡生活，會讓自己更珍惜所擁有的一切，更認真審視什麼是需要、什麼是想要，更有效避免不必要的浪費與不環保」。
最後則是找蔬食，一直以來都還蠻嚮往吃素的，但因為家人關係，實行起來其實沒有那麼容易，「飲食習慣的轉變是很大的改變，也很不容易，但大家可以多多認識素食和許多人吃素背後的原因，會帶來不一樣的想法的！」
貼文一出，網友紛紛回應「台客劇場真的必須推.....每次看他影片都有很大的省思」、「台客劇場連小孩都能多看，可以帶給社會不同的思考面」、「你推薦的YouTuber都超棒的，找蔬食真的是很用心」、「台客劇場真的要推一個，以親力而為的方式深入議題，而且影片節奏和運鏡都很棒」、「台客劇場超棒！但這種真的有內容的觀看率有時候容易不高，超可惜的」、「真的很愛台客，每次看都滿滿的正能量」、「差點以為是我PO的文！ 都是我很喜歡的YouTuber，也因為台客劇場變成不塑之客！」、「末羊子真的幫我不少....斷捨離技能滿分」。