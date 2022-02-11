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面試新工作「人資會聯絡前公司」？過來人抖真相：很正常

▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（示意圖／翻攝pexels）
▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 09:47:18

面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；不過，就有一名女網友發文，表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「新工作真的會聯絡前公司？！」為題發文，表示自己畢業一年半換了三份工作，第一份做了7個月，因家庭因素回老家而離職、第二份做3個月，因為不適合所以離職、目前在職的第三份，則做了6個月。

原PO說，她在做第一份工作時，發現老闆真的會打電話問同事的前公司問題；在第二份工作時，則是離職員工的新公司打電話來調查資料，因此她也很好奇「大家的新工作也會聯絡前公司嗎，或是有沒有人資來回答一下通常會問什麼」，並苦惱「如果工作年資不長（未滿一年）是不是真的容易被印象不好呢」？

▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（圖／擷取自pexels）
▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（圖／擷取自pexels）
貼文一出，掀起熱議，「除非有出大包不然一般來說都還好」、「如果在職偷跑去面試，那不就死定了？」、「會喔，連學校應徵助理都會」、「我餐飲業，也會」、「都會問，問你之前的表現等等」、「會欸有被問過，好險前同事很罩，都講好話」、「會唷，我們還因此抓到面試者說謊（是蠻嚴重的謊）所以還是建議不要說謊」。

其中，也有過來人分享，「Reference check很正常，我待過3家外商都會有事先調查，相對的也會被問前同事評價，我遇到的都主要是問工作能力，倒是沒遇過他人好不好什麼的，不滿一年不等於印象不好，但可能會被說沒有印象，或者被說咦，喔，那個誰，不熟，她來一會就走了」、「我是遇到已離職的同事新公司打電話來，問你離職原因和同事相處狀況」、「會這樣通常是應徵比較重要的職位，主要問有沒有出事過」。（編輯：郭佩蓉）

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