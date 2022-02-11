越南看護爽中6億樂透！下秒嗨喊「不幹了」：別告訴阿公
買彩卷一夜致富是不少人的夢想，加上近期威力彩頭獎連槓32期，大樂透也連續6期槓龜，彩卷行最近人潮也變的更多，不過有網友分享，自家看護的老公在越南買彩票，結果幸運中了6億越南盾，當天甚至開心到「不會煮飯」，雇主也驚奇的表示「這種事竟然發生在我們家」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:15:46
原PO昨（10日）在Dcard發文，指出看護昨晚突然和媽媽說：「她今天太開心，開心到不會煮飯，需要請我媽煮」，當下原PO感到相當錯愕，仔細了解後才知道，原來是因為看護在越南的老公買彩票中獎了，且一次就是中了6億越南盾，貌似在當地能買一棟房子，事後看護也表示會安排回越南的行程，並強調「先不要和阿公說，怕阿公傷心」，原PO聽完相當替她開心，但也不禁讚嘆「這種戲劇化的事竟然發生在我家」。
貼文一出引起網友熱議，留言表示「人好好，還會怕阿公傷心」、「換算台幣70多萬耶」、「好想體驗開心到不會煮飯的感覺」、「這等好事啥時能砸我臉上」、「不奢求台幣6億，讓我中70萬就好」、「以物價來看，大概約等於台灣中了1000萬的概念」。
此外，也有不少人討論70萬台幣在越南是否真的能過好生活，「70萬真的能買房嗎」、「鄉下的房子應該可以，但大城市應該不太行」、「在越南夠了啦」、「越南現在經濟起飛，感覺完全不夠 」、「一定還是要工作啦，不可能就財富自由了 」。（編輯：張志浩）