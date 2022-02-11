無可替代！iPhone「1優勢」坐穩霸主寶座 網曝超猛經歷
智慧型手機功能豐富多變，是現代人必不可少的日常用品，就有網友表示自己的朋友是iPhone手機使用者，使用至今已五年多，仍每天拍照、打卡，功能依舊強大，於是詢問眾人手機使用最長的年限為幾年，不料釣出許多資深用戶，一支手機竟能一戰十年！
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:36:07
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明聽聞朋友使用iPhone6已五年，除了充電頻率較高外，拍照、打卡等基本功能照樣運作，iPhone壽命長的特點深深吸引他，於是近期也購入iPhone13 Pro，打算挑戰iPhone的最長使用年限，於是詢問「來分享一下你手上正在用是什麼牌子型號的手機？用幾年了？（主力機）」
此文引出許多超狂的iPhone使用者，許多人6、7代iPhone使用至今，而最驚人的數字是長達10年「一堆6s都還在服役阿，而且還可以更新到IOS15」、「7+服役中」、「我原本是哀鳳7，因為想要拍照好的一點的就換哀鳳12pro，反正用超過四年了也夠回本了」、「iPhone4用了10年，中間換過電池」、「6sp 用七年」、「iPhone 6+服役中2015至今」。
部分安卓用戶也提出不錯的成績「Note5 ，6年服役中，除了要常充電，也沒什麼問題」、「SONY Z5用了四年半」，但有網友表示使用年限並非關鍵，其中規格是否能跑動現今的App才是重點「就算能用10年我也頂多3年就換新機，我玩的遊戲3D越來越精緻，不換只會越來越跑不動」。 （編輯：李惠婷）