男友偷叫傳播妹？她視訊見「1畫面」崩潰 網狂讚：懂點
情侶之間最怕就是出現第三者破壞感情，就有一名女網友在網路上表示，她目睹男友和朋友在討論「大陸妹」，以為對方偷吃，打算當場抓包，沒想到結局卻糗翻天，讓她崩潰喊：「我當下聽到以後想直接挖洞鑽進去，最好是越接近地心越好！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:25:49
該名網友在Dcard中發文，她以「男友叫傳播妹⋯？」為題，表示她追劇時在男友的平板上看到朋友傳訊息說「明天再點個大陸妹」，當下心中閃過千百個想法，等男友從廁所回來便問「你明天要去哪？」而男友則回：「和高中朋友吃飯。」
「當下我選擇先不攤牌，打算隔天男友聚會時打電話給他」，隔日原PO等到男友出門前還試探性問「有女生嗎？」男友也回答沒有，等到了吃飯地點，她馬上打視訊電話給男友，還看了周圍環境，發現的確沒有女生，這才坦白喊「可是我昨天訊息有看到什麼大陸妹的！」語畢身旁好友都笑翻，男友也立馬拍了桌上的青菜，解釋「這個就是大陸妹，我們很愛吃這個」，讓原PO當場尷尬到不行，崩潰直呼：「到底為什麼萵苣會叫大陸妹啦！我記得從小到大我家都叫它萵苣啊！」
貼文一出，網友紛紛爆笑留言，「小時候點菜要講大陸妹，還很害羞不敢講」、「我家裡人都叫大陸妹，說萵苣他們還會聽不懂」、「我現在才知道大陸妹跟萵苣是同一個東西」、「有夠尬的」、「好丟臉笑死」、「男友聰明懂點」。（編輯：賴禹妡）