為何面試愛聽自我介紹？他愣：履歷都有寫 真實理由曝光
通過了履歷審查之後，許多求職者都熟知面試是錄取工作的重要環節，但是否困惑，每當我們去公司面試時，第一個環節通常都是「自我介紹」？近日，就有網友討論「為什麼面試官這麼愛聽自我介紹啊？有什麼特別的嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:27:11
原PO在PTT貼文指出「基本資料不都寫在履歷上了？自己不會看? 還要我講一次，這跟上台報告，結果投影片一堆字通通照著念有啥差別？一人複製一份回去看就好啦，講太少還會被嫌，難道聽聽對方講幾句準備好的台詞，就能了解一個人嗎？應該是趕快進入主題對談才對吧！為啥一堆面試官很愛請對方自我介紹？」
貼文一出，網友紛紛回應「第一印象啊，話都講不好了根本不用深談」、「當然是從自介好抓問題來問，考驗臨場反應」、「聽看看你這個人說話有沒有條理和邏輯，第一印象超重要」、「看看面試的人是不是怪咖啊，順便跟核對履歷真實性」、「有些人講出來直接跟履歷不同，你會用他嗎？」、「好的自介可以引導面試走向，這技巧也不知道的話，大概進不了你想要的公司」、「還有很多履歷是找人幫忙修改的啊，本人講得亂七八糟的都有」。
綜合網友意見，多數人認為其實面試官早前就已經先閱讀過履歷，但可透過「自我介紹」初步先了解面試者的口條、邏輯能力，以及履歷資料的真實性，也能從自我介紹中延伸出不同的問題詢問，進而進入工作深談階段，若是一開始頭就搞砸，導致第一印象不佳，那後續面試大可不必。（編輯：張嘉哲）