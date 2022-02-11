延續新年好運！2月「4生肖」財運爆發　第1名工作也順利

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延續農曆新年的好運，肖豬者的財運大有機會蹭蹭往上漲，特別是偏財特旺，將有額外收入降臨你的荷包。有在觀望投資的肖豬者，此時就是大好機會，不管是股票丶外幣，你都能找到最洽當的時機與資源。加上2月你的貴人運爆棚，很容易在社交場合碰上貴人，他也許是長輩，或是客戶，他對你是信心滿滿，能提拔你，使你的職位更上一層樓。 2月就是你財運最旺的最佳賺錢點，提醒你有好的機會就別錯過。
第三名、生肖羊
延續農曆新年的好運，屬相羊的財運會明顯上升不少，你可以很明顯的感受到荷包越來越豐厚！身邊的人都很羨慕你的財運跟財務發展。而有考慮換工作丶或調職丶轉職的人，可以在此時轉換跑道，你很容易就能受到公司的重用，並能為自己爭取到令你滿意的薪資。特別是上班族，只要做好自己該做的工作，那麼領導上司在這個期間重用你的機會將大大增加，記得好好表現！
第二名、生肖狗
延續農曆新年的好運，屬相狗的財運可望翻紅，無論在你的正職或是兼職工作上，你都可以拿出實力，並且把每件事務都進行的十分順利。也由於你的表現極佳，因此薪資的部分會有所翻漲。尤其是做業務性質的人，這是個大好的機會，不排除你會獨自去開發客戶丶尋找更多的合作丶以及簽約契機，另外可抽空去買張彩券，相信你的中獎機會比別人高出許多。
第一名、生肖牛
延續農曆新年的好運，肖牛者的好運見長，特別正財運更是大爆發。你的賺錢丶工作能力大幅進步，許多工作機會都是一抓一個準，且只要你把握住了，幾乎都能成功。加上2月財氣到來，跑業務者只要找到客戶，皆能順利和你簽約；創業的肖牛者更是業績翻紅丶名聲大旺；上班族則是新年新希望，將有職位提拔丶加薪的機會到來，使你在2月可以口袋滿滿丶意氣風發，走在路上都更有自信了呢。
十二生肖「二月財運」關鍵詞
鼠【遠處得財】、牛【正財爆發】
虎【月光心慌】、兔【業績提升】
龍【吉凶各半】、蛇【貴人旺財】
馬【花錢消災】、羊【荷包豐厚】
猴【當心破財】、雞【財運平穩】
狗【進祿生財】、豬【偏財大好】
此外，老師也額外分享「元宵節開運秘法」，只要吃三顆湯圓便能開運，因為2月15日就是一年一度的元宵節，當天吃三個湯圓，三顆湯圓，代表著「三陽開泰」，有新生、興盛、欣欣向榮的好兆頭，所以我們可以在元宵節當天，吃三或三的倍數顆的湯圓，為自己招來開春好運。古有「吃圓以得陽氣」的說法，所以會在正月十五這天，吃湯圓、吃元宵，這都是為了討吉利與祈福的意思。（編輯：郭佩蓉）
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