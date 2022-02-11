泡麵杯底竟「吃到錢」！她傻眼曝畫面 全場驚喊：賺爛了
泡麵不但方便食用，還很便宜美味，因此不少人肚子餓時會泡上一碗解饞，近日就有一名網友泡了泡麵來吃，最後竟在底部發現一枚5元硬幣，感到相當傻眼，貼文曝光後，有網友笑喊「賺爛了賺爛了」，也有網友搖頭勸原PO：「我覺得妳最近這幾天要多多注意肚子情況。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 11:10:31
該名網友在Dcard中發文，她表示近日泡泡麵來吃，吃到快見底時，突然感覺不對勁，仔細一看發現底部竟然有一個5元銅板，讓她瞬間滿頭問號，傻眼直呼：「明天要打去客服問了。」
貼文一出，不少網友笑喊，「原來是銅板美食」、「意味著妳這碗麵只要20元」、「賺爛了賺爛了」、「省五元了，舒服」、「現金回饋」，也有網友直搖頭表示，「我覺得妳最近這幾天要多多注意肚子情況」、「我看到應該吐出來了」、「錢的細菌多欸，就算是50元還是很噁」。
另外，還有網友質疑，「會不會是妳自己不小心掉下去的」、「不是啊，泡麵不都是自己加調味料自己泡，妳是怎麼做到沒看到硬幣在裡面的？」、「看起來比較像自己掉的」；而原PO事後也更新，打去客服反應後，對方態度非常良好，也請人來把泡麵拿回去檢驗，再額外送了新的三盒杯麵，「我沒有要黑他們，當下我是很驚訝的，一方面不希望有人跟我一樣，畢竟錢經過多少人的手我們不知道」。（編輯：賴禹妡）