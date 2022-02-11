8男1女野溪泡溫泉！小鮮肉「手握1物」 網想歪：怪怪的
這手好像怪怪的！日前Podcast知名節目「百靈果News」主持人凱莉到新竹泡野溪溫泉，並在臉書發出與8位小鮮肉的合照，豈料卻意外掀起熱議；原來，坐在凱莉旁邊的這位小鮮肉，左手擺出一個姿勢，就像在抓著什麼一樣，只見網友留言大歪樓，也釣出凱莉與該位男子親自回應了。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 11:36:53｜2022-02-11 11:40:15
凱莉日前在臉書粉專《凱莉蹲下去》發文及照片，她當時來到新竹深山泡野溪溫泉，覺得隔壁團「超可口」，因為是一群小鮮肉，所以便與他們來張合照，「虎年一開始就跟一群鮮肉們泡澡，一定是吉兆」。
豈料，就在凱莉發出這張「被小鮮肉包圍」的合照後，網友的目光卻被圖片中左邊數來第一位男子吸引；從照片上可以看到，坐在凱莉右邊的男子右手比YA，但左手卻在水底下擺出「O型」的手勢，也因為手上看似真的抓著一根「長條物」，引人遐想，也立刻掀起討論。
網友紛紛留言驚呼，「左一的不可以壞壞」、「聚焦在左一手上」、「左一讓我精神都來了」、「留言歪了啦」、「這個左一的左手好像怪怪的啊」、「這張照片讓真是讓人精神為之一振」、「為了求證，我一直把照片zoom大來看嘞」。
只見留言愈來愈失控，也釣出本尊回應「左一手上握的是眼鏡，各位不要自己腦補」，而凱莉本人也表示，「我手機不會設定留言制頂，只好手動頂你上去了」，並更新貼文「左一本人已回應：是眼鏡是眼鏡是眼鏡」。
見本尊與凱莉回應澄清，也讓不少網友笑稱，「竟然是眼鏡！？……好失望。」、「看來還沒被臉書Ban掉，真的應該是眼鏡」、「看錯+1」、「眼鏡泡熱水容易壞掉啦」。（編輯：郭佩蓉）