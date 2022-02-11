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小吃店燙青菜驚見「母奶」？內行秒懂狂推：吃過就回不去

▲小吃店的燙青菜是不少人喜愛的餐點，不過近日，有網友在菜單上發現名稱特別的品項，立刻拍照與網友分享。（示意圖／翻攝photoAC）
▲小吃店的燙青菜是不少人喜愛的餐點，不過近日，有網友在菜單上發現名稱特別的品項，立刻拍照與網友分享。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 13:12:23

小吃店是台灣的一大特色，街上各處都常見攤販林立，其內販賣的各種主食、小菜廣受民眾喜愛，而近日就有一名男網友在小吃店點餐時，赫然發現菜單上面出現一款名為「豬母奶」的品項，因此新奇的向網友們分享，不少饕客看完後也紛紛揭露「豬母奶」的真面目。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，圖中呈現的是一張小吃店的菜單，上頭標有一般的飯、麵等主食，以及各式湯品、滷味等配菜，但將目光轉到「燙青菜」一欄時，竟發現老闆除了有賣常見的A菜外，竟然還出現少見的「豬母奶」，令原PO感到相當驚奇。

▲原PO到小食店時，看見菜單有賣名為「豬母乳」的燙青菜。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO到小食店時，看見菜單有賣名為「豬母乳」的燙青菜。（圖／翻攝自爆廢公社）
照片曝光後引起眾人議論，有人將它誤認為「地瓜葉」、「這好像是地瓜葉的別稱？」、「是蕃薯葉嗎」，而內行則出面表示「豬母奶是野菜的一種」、「它是可以吃的馬齒莧」、「以前是拿來餵豬的」、「看到必吃，對身體很好」、「一般的店菜單很少出現」，答案揭曉後不少網友也驚奇的表示「原來真的有這個菜」、「以前沒注意過，有機會吃吃看」。

事實上，豬母奶是屬於馬齒莧科的一年生草本植物，含有豐富的Omega-3，有消炎止痛的作用，也能改善泌尿道的感染，至於名稱由來，則是因為早年的農業社會時期，鄉下家庭多半都養豬，為節省飼料或降低番薯葉使用，常會在農地或荒地採馬齒莧充當養豬的飼料，甚至有傳說能促進母豬泌乳，所以就有「豬母乳」的名字。（編輯：張志浩）

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