momo、PChome該選誰？網揭「3點抉擇關鍵」：物流沒得比
自疫情爆發後，民眾較以往出門的頻率少了許多，因此美食外送與網購平台的使用率大幅增加，就有網友發現店商momo似乎慢慢開始脫穎而出，隱隱有成為新晉龍頭的趨勢，故詢問大家改用momo的原因，經網友留言整理出3大優勢，其中該平台的物流服務更是讓許多人讚不絕口。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 14:44:54
原PO於PTT上發文，據他觀察相同商品在momo上會比較便宜，物流速度也快上許多，於是上網查詢資料，發現momo的月營收及股價市值這幾年漸漸起色，並表示當年PChome有著「當天按結帳就有人按門鈴」的神話，想知道momo以及PChome該如何選擇？
網友經自身體驗留言，整理後濃縮出3項優勢，其一價格優惠，有自己的專屬優惠卡能多拿回饋；二有自建物流，送貨速度相當迅速；三則是App介面人性化，畫面清楚好用「momo有自建物流，pc還仰賴大榮、郵局」、「momo前年春節物流炸裂後有積極進化啊，還有自已物流車隊在送」、「momo近年來普遍比較便宜」、「momo偏女性的玩法」、「我都在momo買書」、「momo之前過年晚上買，隔天早上就送上門」。
部分網友提出PChome的3C產品及退貨機制仍是無可替代「退貨PC才不囉嗦，馬上匯款」、「退貨還是PC比較有效率」、「退貨、訂單查詢，還是PChome較好用些」、「買3C還是要用PC家吧，退貨比較穩」。 （編輯：李惠婷）