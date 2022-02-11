全聯滿額「送漫威公仔」小孩愛慘！媽見實品尷尬：搞笑嗎
全聯福利中心因為便利且時常推出優惠活動，是不少婆媽買菜的愛地；而全聯2020年曾推出「蔬果總動員」全店滿額贈活動，吸引一波收藏風潮，昨（10）日再宣布推出最新活動，只要單筆滿400元，就能免費獲得漫威英雄系列吸盤公仔1個，對此，今（11）日就有網友發起討論，表示拿到實品很尷尬，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 13:41:43
該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示全聯最新的活動今（11）天開跑，只要消費滿400元就送一隻，「但是，好像不太好看耶」；而從原PO貼出的圖片可以看到，這些公仔有鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長、雷神索爾、綠巨人浩克、驚奇隊長、黑寡婦、奇異博士和猛毒等多個漫威公仔。
貼文一出，不少人與原PO有相同感覺，「拿到實品只有傻眼」、「實體會更...」、「沒興趣」、「真的不優」、「實體質感不太ok」、「謝謝提醒，選擇不拿減少垃圾量」、「好詭異」、「我笑了」、「有點恐怖耶」、「品質應該很爛，之前的吸冰箱都會掉下來」、「我今天也收到了，我覺得好醜」、「是怎樣啊」、「特效版才搞笑咧………」。
但也有不少人替「全聯漫威公仔」緩頰，還有婆媽表示，雖然大人覺得不好看，但小孩卻很喜愛，「蠻可愛的啊～」、「愛漫威的人，快去收集啊」、「只有猛毒很可愛」、「的確不優，但我家小孩愛」、「奇異博士還可以」、「其實之前有過這個系列，我一開始也覺得很爛，但外出吃飯的時候，它可以讓小孩看個半小時，我就拿了」、「可是他拔起來會啾啾啾，挺療癒的」、「我兒子只喜歡蜘蛛人」、「奇異博士蠻像的」。（編輯：郭佩蓉）