全聯買「生鮮秘密」曝光！婆媽狂讚長知識：不懂的都買錯
全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。不過，近日就有一名婆媽分享自己去全聯購買生鮮食材時，卻發現一種詭異包裝，讓他直呼不是真空包裝完全不敢買，其照片曝光後，真相跌破眼鏡。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 14:52:10
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「最近全聯好多這種包裝的生鮮食材，但這並不是真空包裝，只是貼黏在上面，買過一次之後就再也不敢買了」只見貼出的照片，在架上的生鮮食材確實與一般的保鮮膜包裝不同，但看起來也並不是完全真空，讓人好奇這樣包裝的用意。
貼文一出，內行網友紛紛回應「真的不識貨，貼黏包裝是最新鮮的一種」、「這種包裝比真空包裝好，不容易滋生細菌，感染力減少很多」、「這是『貼體包』，比一般包裝更能保持物品鮮度」、「之前也有疑問，查詢過後發現是『貼體包』，食材新鮮度可以穩定保持」、「這種包裝是成本最高，保鮮度最高的啊」、「我喜歡這種貼體包裝，不易有血水，保鮮度比較夠，你覺得不好撕開的話，用剪刀剪開還蠻方便的」、「這種包裝真的貼心！不懂的都覺得真空最讚，這個貼體包裝我最愛，希望以後肉類也能比照辦理」。
事實上，這種貼體包裝的技術，是採用「熱縮膜」的方式，貼體薄膜加熱後會直接覆蓋在產品上，就像產品的第二層皮膚，密封在包裝上，如果大家常常購買生鮮會發現，通常真空的包裝為了阻隔空氣，內部產生壓力後，肉品等等食材都會產生變形的狀況，但這種貼體包裝的模式，不僅讓食材阻絕與氧氣接觸，也能以最天然的方式延長保鮮期，食材不變形、血水也不會亂流，是現在許多生鮮超市都主打的新穎包裝法喔！（編輯：張嘉哲）